CSM București este primul club de rugby din România care are un reprezentant la ”Cursurile de înaltă performanță în antrenorat”, care au loc în Noua Zeelandă, la Crusaders.

Timp de 15 zile, Lasha Tavartkiladze, tehnicianul care se ocupă de pachetul de înaintare al Tigrilor se ”școlește” la unul dintre cele mai cel mai importante cluburi de rugby din lume, o adevărată pepinieră pentru echipa națională a Noii Zeelande.

La Crusaders, Lasha Tavartkiladze are ca profesori nume grele din sportul cu balonul oval: Scott Robertson, antrenorul principal al celor de la Crusaders (singurul din lume care a câștigat Super Rugby Trophy de patru ori ca jucător și o dată ca antrenor), Ronan O’Gara, fostul mare internațional irlandez, aflat pe locul patru în topul all time al punctelor marcate – acum antrenor specializat cu apărarea la Crusaders.

”Când eram mic mă uitam la meciurilor lor, au fost legitimați la Crusaders jucători uriași, iar acum eu am ajuns să studiez aici. Este cea mai mare realizare a mea, ca experiență, în rugby. Foarte mulți și-ar dori să ajungă aici, să ia parte la tot ce se întâmplă la acest curs. Mi se pare incredibil să urmăresc zilnic la antrenamente jucători precum Kieran Read, căpitanul naționalei Noii Zeelande, Sam Whitelock, Owen Franks, Joe Moody sau noua senzație a rugbyului mondial, Scott Barrett”, a mărturisit tehnicianul în vârstă de 32 de ani.

Antrenorul pachetului de înaintare de la CSM București este primul georgian care a ajuns să studieze la celebra echipă din Noua Zeelandă, iar clubul din Capitală este singurul din România care are un reprezentant la aceste cursuri, care se țin o dată pe an și unde se întâlnesc tehnicieni din țările puternice la nivel mondial în rugby: Anglia, Scoția, Irlanda, Australia sau Africa de Sud.

”Cei din managementul de la Crusaders au facut prezentări, avem întâlniri zilnice cu antrenorii și fiecare dintre noi a primit o temă pentru acasă. Suntem la cursuri de la 8 dimineața, la 6 seara și avem și parte teoretică, și practică”, spune Lasha, apoi povestește cum a decurs prima săptămână la curs:

”A trebuit să pregătim un plan pentru meciul care va avea loc vineri: Crusaders împotriva celor de la Highlanders. Eu am avut de studiat jocul celor de la Highlanders – cum cred că ar putea să câștige partida, în funcție de profilul echipei și calitățile jucătorilor pe care-i au. Am făcut analiza ultimelor șase meciuri ale adversarului și, plecând de la asta, am făcut prezentarea strategiei mele. Am reușit să fac un plan foarte bun, am primit aprecieri și reacții pozitive după ce mi-am susținut tema”.