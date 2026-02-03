Suporterii fotbalului italian și-au îndreptat atenția către ligile inferioare, acolo unde o prezență inedită atrage privirile: arbitrul de linie Giuliana Vigile, o apariție care a adus un plus de spectacol în Serie D și Eccellenza.

Giuliana Vigile are 23 de ani și este arbitru asistent în ligile inferioare ale fotbalului italian. Ea este foarte activă pe Instagram, unde are peste 100.000 de urmăritori și publică adesea imagini de la meciuri sau din viața ei de zi cu zi, potrivit presei italiene.



Originară din Cesena, Giuliana s-a făcut remarcată prin modul în care arbitrează, primind laude din partea oficialilor italieni din fotbal. În cei trei ani de activitate, a obținut constant note mari din partea evaluatorilor asociației de arbitri.



Pe lângă cariera sportivă, ea a studiat științe internaționale și diplomatice la Universitatea din Bologna. Totodată, este cunoscută și ca influenceriță și model, postând frecvent fotografii din vacanțe, restaurante sau cu ținute elegante.



Presa italiană scrie că prezența sa a atras tot mai mulți spectatori la meciurile din ligile mici. În descrierea de pe Instagram, Giuliana a scris ca motto „Presiunea este un privilegiu”. Iar dacă își continuă parcursul bun, nu este exclus ca într-o zi să ajungă să arbitreze și meciuri din Serie A.

