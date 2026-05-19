Gazdele au deschis scorul în minutul 39, prin Kroupi, stabilind un rezultat care o lăsa pe City fără nicio replică în lupta pentru trofeu.
Erling Haaland a salvat un punct în al cincilea minut al prelungirilor, cu un șut puternic care a lovit bara înainte de a intra în plasă, însă reușita sa a venit prea târziu pentru a mai schimba soarta titlului.
Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson
Antrenor: Andoni Iraola
Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Rodri – Semenyo, Kovacic, Silva, Doku – Haaland
Antrenor: Pep Guardiola
