Artur Jorge se crede discriminat la FCSB: ”Asta e ideea lor, să joace mai mult localnicii”. Portughezul Artur Jorge este al doilea jucător de la FCSB care se plânge că nu e folosit mai mult fiindcă e străin.

Primul care a reclamat acest lucru a fost Harlem Gnohere, dar acesta a profitat de forma slabă a lui Denis Alibec și a devenit golgheterul echipei.

Artur Jorge a fost adus în vară de la Braga, sub formă de împrumut pentru un sezon, dar n-a jucat decât în două meciuri: cu Juventus Colnetina, când și-a dat autogol în secunda 14, și în Cupa României, cu Sănătatea Cluj.

Artur Jorge se crede discriminat la FCSB: „Mă așteptam să joc mai mult la Steaua”

Artur Jorge a oferit un interviu site-ului portughez zerozero.pt. Fundașul s-a văitat că nu i s-au acordat multe șanse, fiindcă e străin. În acest moment, la FCSB sunt 7 străini, dintre care 5 sunt jucători de bază, deseori titulari (Planici, J. Morais, Momcilovici, Teixeira și Gnohere), iar doi sunt „balast” și nu se contează pe ei: Artur Jorge și William De Amorim.

„Am ajuns cu o zi înainte de meciul cu Juventus București, am făcut un singur antrenament și am mers la stadion. Această nefericită experiență i se poate întâmpla oricui. Ca echipă, sunt sigur că am reacționat bine după aceea și am reușit să câștigăm jocul, ceea ce a fost extrem de important”, a spus Artur Jorge despre primul lui meci la FCSB.

„Am doar două jocuri acum. După meciul acela am jucat doar în Cupă, dar există explicații de ce nu am mai evoluat. Competiția este foarte puternică și sunt jucători care au un statut mai important decât mine în club. Îmi caut locul, aștept ocazia de a juca din nou. Am ajuns cu mult după ce a început sezonul și acum trebuie să-mi aștept rândul.

Sunt o mulțime de români și asta e ideea lor, să joace mai mult jucători locali! Știam că vin la un club mare și asta se poate observa simplu pentru că a fost prima formație care s-a calificat în primăvara Europa League.

Eram conștient de competiția internă, unde este obligatoriu să câștigi toate confruntările. Dar eu am venit după un sezon extraordinar la Braga. Mă așteptam să joc mai mult la Steaua!



Nu-mi pare rău că am ales România, chiar dacă am avut unele evenimente pe care nu le-am mai experimentat până acum. Am ajuns într-un club cu o presiune foarte mare și diferit de ceea ce am avut până acum. Când am luat decizia asta credeam că este cea mai bună pentru mine”, a mai spus Artur Jorge.