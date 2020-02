De Mihai Toma,

Podiumul din proba de slalom spcial U18 a fost încropit pe… scări.

Proba a fost câștigată de Maria Constantin (bluză neagră în imaginea principală), urmată de Leona Trifu (în alb) și Diana Rențea (albastru)

În poză, în galben, apare și Florentin Nicolae.

Diana Rentea a cucerit titlul de campioana la slalom uriaș, atât la categoria U18, cât și la U21. În competiția băieților, Szoke Hunor este campion național la U18 și bronz la la categoria U21.

Alexandru Șefănescu a obținut primul loc în probele de slalom uriaș și slalom, masculin, U21.

Românca Iulia Benga a câștigat cea mai importantă competiție internațională de schi din Poiana Brașov. E nevasta fotbalistului Alex Benga, de la Chindia