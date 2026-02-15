Perechea română, favorită numărul 2, a învins în finală cuplul indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (favoriții 4, locul 33 mondial) cu 3-0 (11-9, 11-2, 11-8).
Românii au dominat competiția, câștigând și celelalte trei meciuri disputate: 3-2 cu sud-coreenii Cho Daeseong/Joo Cheonhui (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6), 3-0 împotriva indienilor Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (11-8, 11-4, 11-9) și 3-1 cu perechea Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia) (11-6, 6-11, 11-9, 11-0). Trofeul marchează primul succes WTT al echipei Szőcs-Ionescu.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.