Autocarul celor de la Lyon a fost de mai multe ori încetinit pe drumul care ducea spre „Velodrome”, iar când a ajuns în apropierea arenei, a fost atacat cu pietre și căni de bere de ultraşii lui Marseille. Jumătate din geamurile maşinii au fost sparte.

Antrenorul principal al lyonezilor, italianul Fabio Grosso, 45 de ani, a coborât din autocar, la stadion, cu faţa plină de sânge, iar secundul său, alt peninsular, Raffaele Longo, a fost lovit la ochi.

Liga Profesionistă Franceză a decis anularea partidei din cauza incidentelor petrecute cu aproape o oră înainte de începutul meciului (ora 21.00, ora locală, un ceas mai târziu în România; etapa a 11-a din Ligue 1).

Cele două cluburi au condamnat ferm incidentele.. „De fapt, mai multe ferestre au fost distruse de proiectile grele de natură necunoscută. Aceleași proiectile au pătruns în interiorul autobuzului. Antrenorul Fabio Grosso și asistentul său, Raffaele Longo, au fost loviți direct și grav răniți la față în acest atac. Jucătorii și personalul din autocar au fost, de asemenea, profund afectați de violența acestui atac, pe care Olympique Lyonnais îl condamnă în termeni duri”, au precizat cei de la Lyon.

Grosso a primit îngrijiri medicale de urgență, imediat după ce autocarul a ajuns în parcarea stadionului. Totuși, fostul fundaș, campion mondial cu Italia în 2006, nu a putut da declarații.

? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. ?? pic.twitter.com/5VjxHw5lg2