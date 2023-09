Tenis BARICADAREA. Familia Koveos, frații greci acuzați de Halep că i-au ruinat cariera, se ascund în Canada. Ce a găsit Gazeta Sporturilor la sediile firmei din Toronto de Costin Ștucan . Actualizat Vineri, 29 septembrie 2023, 08:43

Aliniați ”acuzării ITIA”, frații Koveos au fost martori ai acuzării în dosarul Halep, care a zdruncinat sportul mondial, ”cel mai are caz de la Sharapova”, cum a scris The New York Times. Frații Koveos patronează firma Quantum Nutrition, care a produs colagenul Schinoussa, despre care tribunalul sportiv a susținut că a fost contaminat cu Roxadustat. O vizită a lui Costin Ștucan, reporter special al Gazetei Sporturilor, i-a silit întâi să vorbească și apoi să se ascundă. GSP a publicat vineri dimineață al doilea episod al ”Investigației canadiene”: Cine sunt cei care au produs suplimentul contaminat care a ruinat-o pe Simona Halep?