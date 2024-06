După ciocnirea cu portarul advers, produsă în minutul 71, coechipierii au făcut semne disperate către echipa medicală și unii jucători au început să plângă, pentru că Barnabas Varga a început să aibă convulsii.

Medicii au intervenit și au făcut un paravan, folosind inclusiv pături, pentru ca lumea să nu vadă urmările accidentării oribile a maghiarului lovit la cap, apoi l-au scos cu targa în aplauzele spectatorilor. Din primele informații, fotbalistul de 29 de ani a suferit o comoție cerebrală și are fractură de pomete în urma loviturii.

Selecționerul Ungariei, Marco Rossi, a vorbit despre situaţia jucătorului său. „Barnabas era inconştient, coechipierii săi erau îngrijoraţi, iar medicii au întârziat să vină, probabil pentru că nu şi-au dat seama de starea lui. Acum el este în afara pericolului. Are o fractură aici (n.red. – la planşeul orbital stâng). Va fi operat şi nu va mai putea juca la Euro”, a spus Rossi, citat de news.ro.

Roland Sallai, ales omul meciului, a spus și el că Barnabas este în afara oricărui pericol. „A fost un moment teribil, dar este bine acum. Trebuie să facă o operaţie minoră, însă starea lui este stabilă. Îi ţinem pumnii şi sperăm să revină în curând. După acest incident, am luptat pentru el, am vrut să câştigăm pentru el şi am reuşit. Îi dedicăm această victorie”, a afirmat Sallai.

Ungaria a câștigat în prelungiri meciul cu Scoția din grupele Euro 2024, disputat duminică, 23 iunie, prin golul lui Csoboth, și încă speră la calificarea în optimi, dar are nevoie de jocul rezultatelor altor echipe.

După ce Kevin Csoboth a marcat pentru Ungaria în minutul 90+10, Szoboszlai i-a dat tricoul lui Varga pentru a sărbători victoria.

