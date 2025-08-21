Misiune de foc pentru oltenii lui Mirel Rădoi, dar nu imposibilă în drumul spre grupele europene!

Başakşehir – Universitatea Craiova, de la 20.45

Liderul din Superligă, Universitatea Craiova merge la Istanbul pentru a obține un rezultat mare și a scrie istorie în cupele europene.

Doar că Bașakșehir are un lot evaluat la 62 de milioane de euro, aproape de trei ori mai valoros decât cel al oltenilor.

În preliminariile Conference League, Bașakșehir a eliminat deja Cherno More (Bulgaria) și Viking (Norvegia), înregistrând trei victorii și un egal.

În campionat, echipa a debutat cu o remiză acasă, 1-1 cu Kayserispor, fiind neînvinsă din luna mai, când a pierdut cu Galatasaray.

Mirel Rădoi mizează pe spiritul de luptă al oltenilor, iar oamenii de gol sunt, ca de fiecare dată, Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba.

Meciul din Turcia va fi transmis în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Bașakșehir: Sengezer – Bulut, Duarte, Ba, Operi – Ozdemir, Beyaz – Ebosele, Crespo, Shomurodov – Selke

U CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Houri, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania)

Asistenți: Arbër Zalla, Rejdi Avdo

Rezervă: Olsid Ferataj

Arbitru VAR: Kreshnik Bajramaj

Asistent VAR: Olsion Yzeiraj

