BBC transmite meciurile de la Euro 2024 împreună cu ITV și folosește feed-ul video primit de la UEFA, de aceea are un control limitat asupra alegerii imaginilor care sunt difuzate pe post.

După ce și-a cerut scuze, prezentatoarea BBC, Gabby Logan, a acuzat UEFA că nu şi-a respectat propriul protocol privind difuzarea unor imagini care implică o accidentare gravă.

„Am fost la fel de şocaţi ca şi voi când au reluat accidentul. Există protocoale pentru aceste momente, după ce s-a petrecut cu Christian Eriksen acum trei ani şi am fost foarte surprinşi că UEFA a decis să arate reluările, motiv pentru care am tăiat la unghi larg de îndată ce am putut”, a spus ea.

Un jucător maghiar a fost scos cu targa la meciul cu Scoția

Atacantul Ungariei, Barnabas Varga, 29 de ani, s-a izbit violent de portarul Angus Gunn la meciul Scoția-Ungaria 0-1, de la Euro 2024, și a rămas inconștient pe gazon după o lovitură la cap, dar acum este în afara oricărui pericol.

După ciocnirea cu portarul advers, produsă în minutul 70, coechipierii au făcut semne disperate către echipa medicală și unii jucători au început să plângă, pentru că Barnabas Varga a început să aibă convulsii.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Medicii au intervenit și au făcut un paravan, folosind inclusiv pături, pentru ca lumea să nu vadă urmările accidentării oribile a maghiarului lovit la cap, apoi l-au scos cu targa în aplauzele spectatorilor. Din primele informații, fotbalistul de 29 de ani a suferit o comoție cerebrală și are fractură de pomete în urma loviturii.

Ungaria a câștigat în prelungiri meciul cu Scoția din grupele Euro 2024, disputat duminică, 23 iunie, prin golul lui Csoboth, și încă speră la calificarea în optimi, dar are nevoie de jocul rezultatelor altor echipe.

