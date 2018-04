Isabelle Gullden, ultimul meci la București în LC: ”O să îmi lipsească toți fanii”.

CSM București a făcut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, graţie victoriei categorice cu 34-21 (19-13) reuşite în faţa formaţiei franceze Metz Handball, în Sala Polivalentă ”Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în prima manşă a sferturilor de finală ale competiţiei.

A fost ultimul meci la București în Liga Campionilor pentru Isabelle Gullden, care, la finalul sezonului, se va transfera la Brest Bretagne.

Isabelle Gullden: ”O experiență pe care nu o voi uita vreodată”

“Se întâmplă o dată în viață. A fost o atmosferă impresionantă, o să îmi lipsească toţi fanii. Sunt foarte emoţionată când vine vorba de acest subiect. În toţi cei trei ani cât am stat aici m-am simţit deosebit. E o experienţă pe care nu o voi uita vreodată”, a declarat Gullden la Digi Sport.

Fanii au afișat un banner uriaș cu mesajul: ”De fiecare dată când zâmbeşti, zâmbim şi noi”, a fost mesajul fanilor.

Când a citit mesajul, Isabelle Gullden a izbucnit în lacrimi. Apoi, emoționată, a oferit autografe fanilor.

”Secretul cred că a fost faptul că am început să jucăm ca o echipă. Le-am cerut fetelor să îmi dea energie, să joace ceea ce am pregătit, cultura, micile lucruri pe care le-am schimbat. Handbalul este un sport de muncă în echipă, este vorba despre pasiune şi despre a face lucrurile împreună. Am fost foarte dur cu ele şi le-am spus că nu voi accepta să nu jucăm ca o echipă. Astăzi am făcut-o. Dacă nu joacă împreună, dacă nu au energie, atunci pot să plece, nu au ce să caute în această echipă. Am vorbit cu toate jucătoarele, la mine în echipă nu există o vedetă”, a declarat Per Johansson la Telekom Sport.

“Poate că nu am jucat atât de bine în Champions League în acest sezon, dar azi am jucat foarte bine. Am fost împinse din spate de public, care a fost uimitor. Sper să ne menţinem această formă şi pentru Final Four”, a spus Nathalie Hagman.