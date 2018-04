Benzar, declarație cu tâlc, după Viitorul – FCSB 2-2. ”Știam că Viitorul nu va juca așa cum a jucat cu CFR”.

Romario Benzar: “Am egalat, dar ne-am cam ieșit din formă ușor-ușor. Pe final puteam să mai marcam, dar n-a fost să fie. Trebuia să luam trei puncte de aici.

Nu am intrat concentrați, trebuia să arătam altfel, că doar ne batem la titlu. Urmează meciul cu CFR din care sperăm să luăm toate punctele.

Eu știam că Viitorul nu va juca așa cum a jucat cu CFR, dar noi nu am început cum trebuie meciul și e doar vina noastră. M-am simțit bine că mi-am revăzut colegii, dar sunt suparat că nu am câștigat”, spus Romario Benzar, la finalul partidei.

Constantin Budescu: ”Suntem mulțumiți de rezultat. Am avut o primă repriză foarte slabă. Bine că ne-am revenit a doua repriză și am reușit să revenim. Nu știu de ce am jucat așa slab în prima repriză, vom analiza asta.

Puteam totuși câștiga, dar e un rezultat echitabil. Antrenorul ne-a încurajat la pauză, ne-a mobilizat, e bine că ne-a ieșit. Șansele la titlu sunt aceleași.

Se va juca până în ultima etapă.

Azi am jucat 90 de minute, probabil că a fost nevoie de mine pentru că eram conduși. Dar mă așteptam la orice”, a declarat, cu subînțeles, Budescu la Look TV.

Gigi Becali: ”Ca susținător al echipei familiei vorbesc. Nepotul meu susține echipa de doi ani. Nu pot să nu răspund televiziunilor. Vasile Geambazi încă nu vorbește. Să nu cumva să greșească, va vorbi mai târziu.

Prima repriză m-am gândit că au mâncat ceva prost. Că au avut ceva în mâncare, că a fost stricat. Toată echipa era drogată. Și Viitorul a fost în formă. Dacă Vînă juca împotriva CFR-ului, el și cu Mățan, altul era rezultatul.

Nu avem voie să pierdem meciul cu CFR Cluj. Nu ne mai permitem un egal.

Nu înțeleg, am jucat de parcă am fost blat azi. Dacă nu scoți măcar un egal cu CFR, nu meriți să iei titlul!

În condiții normale n-ar trebui să pierdem cu CFR Cluj. Ok, ei nu sunt o echipă slabă, au jucători puternici, dar noi avem prima șansă. Jucăm acasă, suntem și mai valoroși”, a zis Gigi Becali la TV Digi Sport.

Nicolae Dică: ”Prima repriză a fost cea mai proastă de când am venit eu la Steaua! Am fost surprinși de agresivitatea de la Viitorul. Am avut probleme pe faza defensivă. A fost o primă repriză dezamăgitoare.

Mă bucur că am putut schimba fața echipei la pauză. A fost un discurs mai dur.

A doua repriză a fost diferită, am avut 3-4 ocazii după 2-2, dar nu am reușit să le mai fructificăm. Lupta la titlu e deschisă, așteptăm meciul CFR-ului, să vedem ce va face.

E foarte greu, luptăm contra a 5 echipe care își dau viața când joacă împotriva noastră”, a zis Nicolae Dică, la Look TV.