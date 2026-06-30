Temperatura s-a ridicat până la 42 de grade Celsius la Szecseny, în nordul Ungariei, în apropiere de granița cu Slovacia, potrivit HungaroMet.

„Datele preliminare arată că au fost doborâte în același timp recordul național de temperatură și recordul termic din capitala țării”, a declarat meteorologul Anna Kuntar-Molnar, subliniind că temperaturile ar putea să crească și mai mult.

Temperatura din Budapesta a urcat până la 41 de grade Celsius, doborând recordul de 40,7 grade Celsius stabilit în 2007 în capitala Ungariei.

La fel cum se întâmplă în mare parte a Europei, Ungaria se confruntă cu un val de căldură fără precedent și a declanșat cel mai înalt nivel al său de alertă meteorologică.

Prim-ministrul Peter Magyar i-a îndemnat pe compatrioții lui să opteze pentru munca de acasă și să consume apă doar în scopuri esențiale.

Peste 120 de localități din Ungaria au impus restricții în privința consumului de apă în contextul caniculei actuale.

La rândul ei, Slovacia a înregistrat luni, 29 iunie, cea mai caldă zi din istoria sa, cu temperaturi de până la 40,5 grade Celsius, care au depășit recordul anterior de 40,3 grade Celsius datând din 2007.

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