Pentru biletul zilei din baschet 1 decembrie 2017, am ales să mizăm pe două meciuri ce au loc azi în cadrul Euroliga. Mai exact, este vorba despre Panathinaikos vs Unicaja Malaga și Real Madrid vs Crvena Zverda.

Biletul Zilei Baschet 1 decembrie – cota 2.30

În prima partidă amintită vom paria pe faptul că vom asista la cel puțin 77 puncte marcate. În cea de-a doua, am mizat pe o victorie la handicap de -8.5 puncte a celor de la Real Madrid. Cota biletului este una bună de 2.30, acesta fiind recomandat spre a fi jucat la casa de pariuri online Betano.

