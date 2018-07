Bill Gates a oferit 9 milioane de dolari în schimbul unui cal, dar a fost refuzat

Jennifer Gates, fiica fondatorului Microsoft, participă la întreceri hipice și a pus ochii pe Catch me if you can' (n.r. – Prinde-mă, dacă poți'), iapă deținută de Paul Schockemöhle, fost campion european în concursuri de dresură și actual patron al uneia din cele mai mari firme de logistică din Germania. Neamțul a recunoscut că animalul este dorit de multă lume: În jurul calului s-a creat o adevărată nebunie. Mi-au fost oferite prețuri incredibile'.

Jurnaliștii de la Bild susțin că Bill Gates a oferit 9 milioane de dolari, în schimbul iepei Catch me if you can', dar Paul Schockemöhle a rezistat tentației și a anunțat că va decide dacă vine sau nu patrupedul după Campionatele Mondiale din august. Calul este un luptător cu un caracter bun. Din punct de vedere sportiv este în stare de orice. Poate sări suficient și este ușor de călărit. Mai vorbim după Campionatele Mondiale', a declarat afaceristul german. În prezent, Catch me if you can' este călărită de Laura Klaphake, fiica unui angajat al lui Schockemöhle.

Topul celor mai scumpi cai din lume

1. Fusaichi Pegasus – 64 milioane de dolari (2000)

2. Big Brown – 60 milioane de dolari (2008)

3. Shareef Dancer – 40 milioane de dolari (1984)

4. Palloubet dHalong – 24,5 milioane de dolari (2003)

5. Green Monkey – 16 milioane de dolari (2006)

6. Totilas – 13,5 milioane de dolari (2010)

7. Seattle Dancer – 13,1 milioane de dolari (1985)

8. Snaafi Dancer – 11,7 milioane de dolari (1983)

9. Bella Dona – 7 milioane de dolari (2013)

10. Mystic Park – 5 milioane de dolari (1982)

