Boris Becker și-a trimis soția la testul antidoping. În 2000, Christoph Daum a ratat naționala Germaniei din cauză că a picat examenul firului de păr!

Boris Becker și soția sa Lilly s-au separat în mai după nouă ani de căsătorie. Ex-număr 1 din tenisul mondial are 50 de ani, și nevasta sa, un fost manechin olandez, 42 de ani, aveau o relație de 13 ani

Deși cei doi au încercat să se separe pe cale amiabilă, n-a fost nici un chip.

În ultimii ani, Becker a ținut primele pagini ale ziarelor din întreaga lume cu problemele sale financiare.



Becker a câștigat două titluri la Australian Open (1991, 1996), trei la Wimbledon (1985, 1986, 1989) și unul la US Open (1989).

După ce doamna Becker a declarat pentru Daily Mail că „am avut un an dur. Prea multă băutură, prea multă votcă, prea mult fumat. Am făcut și terapie de cuplu, o oră pe zi timp de cinci zile pe săptămână. Dar n-a fost să fie. Până la urmă, am înțeles că viata mea e de rahat și trebuie să ies din ea', Becker nu a mai fost de acord cu divorțul liniștit. Și lucrurile s-au complicat.



S-au certat la cuțite în casa lor din Londra, în prezența fiului lor de 8 ani Amadeus, iar vecinii au chemat poliția.



Ultima idee, dezvăluită de presa germană, în procesul care s-a deschis? Și-a pus avocatul să-i ceară un test antidoping soției sale, ca să demonstreze că 'se droghează tot timpul și nu a avut discernământ în cuplu'. Pe baza testului firului de păr!

Nu e ceva nou la nemți.

Daum, firul de păr și cocaina!

După Campionatul European din 2000, Christoph Daum, fost selecționer al Românie, a fost în cărţi pentru a prelua naţionala Germaniei. Însă presa a scos la iveală informaţii potrivit cărora antrenorul s-ar fi aflat în centrul unui scandal cu droguri şi prostituţie. Pentru a convinge presa că nu are nicio implicare, Daum a oferit autorităţilor o mostră de păr, pentru analize. Numai că rezultatele l-au incriminat: Daum era consumator de cocaină. În ciuda evidenţelor, germanul a pretins că ar fi victima unei înscenări şi că firele de păr analizate nu ar fi fost ale sale. Un an mai târziu, însă, a recunoscut că a consumat cocaină. Între timp, a pierdut orice şansă de a mai antrena naţionala Germaniei, dar şi postul de antrenor al echipei Bayer Leverkusen.



Becker a mai fost căsătorit, cu actrița Barbara Feltus. Evenimentul a avut loc în 1993. Au divorțat în 2001. Cei doi au doi fii, Noe (24 de ani) și Elias (19 ani).



