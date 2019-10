De Andrei Crăițoiu,

UPDATE 18.00: Final în ultima etapă a sezonului 2019 din Campionatul Național de Super Rally. Campionul național en-titre Vlad Cosma se impune la București, fiind urmat de noul campion al campionatului, Costel Cășuneanu. Podiumul general a fost completat de Bogdan Marișca.

Vlad Cosma (centru), alături de Costel Cășuneanu (stânga) și Bogdan Marișca (dreapta)

UPDATE 16.00: Cu un timp de 02:12,603, Vlad Cosma a fost cel mai rapid pilot din calificările ultimei etape Super Rally de la București și pornește finala din postura de favorit. Acesta a împărțit un Ford Fiesta R5, Bogdan Marișca, al treilea în calificări.

Al doilea timp a fost obținut de Costel Cășuneanu, noul campion al sezonului 2019. În finală s-au calificat primii 12.

Declarată cea mai bună jucătoare de handbal a lumii 2010, 2015, 2016 și 2018, Cristina Neagu a fost prezentă la etapa finală și chiar a încercat adrenalina motorsportului din postura de copilot a primului român campion mondial la box profesionist, Mihai Leu.

Cristina Neagu

Cristina s-a aflat în dreapta lui Leu într-un Citroen C3 R5. Leu a câștigat în acest an titlul la Categoria I a Campionatului Național de Viteză în Coastă, pilotând un Ferrari 458 Challenge.

Dacă până anul trecut să ai o mașină electrică la competiții de viteză în coastă era doar un vis, începând cu acest an planul s-a transformat în realitate. Odată cu apariția primei mașini electrice de curse din România, Federația de Automobilism Sportiv a introdus în acest an și Clasa Electrică în cadrul campionatelor de Super Rally și de viteză în coastă.

Sorin Ghișoi, pilot cu ștate vechi în sporturile de viteză, reprezentantul Kaufland E-Rally Team, a condus bolidul electric în cadrul a 11 etape desfășurate în acest an și plecat acasă cu 11 trofee de campion! Mașină electrică e unicat în lume. La bază fiind un VW Golf GTI Cup ediție limitată, mașina KERT are zero emisii și zero poluare.

„A fost un an bun, mă așteptam să întâmpinăm mai multe probleme cu mașina aceasta aflată încă în etapa de teste. Suntem pionieri pe acest drum și nu ne este ușor, dar ne-am asumat acest rol și mă bucur că reușim performanța de a ne situa de fiecare dată mai sus de jumătatea clasamentului, în cadrul fiecărei etape. În 2019 am participat în 11 competiții și am venit acasă cu 11 trofee și fără niciun abandon. Pentru 2020 îmi doresc performanțe și mai mari și sunt convins că așa va fi”, spune Sorin.

Este o zi specială pentru că se termină campionatul de Super Rally. Sunt la ediția a doua și astăzi s-au înscris 42 de piloți. Cristina Neagu o să fie copilotul meu și este o mare onoare să fie alături de mine în această zi. Sunt onorat și trebuie să fiu mai prutend și cu emoții. Ai presiune când știi că o ai pe Cristina în mașină! Sunt din ce în ce mai mulți participanți, iar marea satisfacție este că a venit un campion mondial din Austria, Manfred Stohl, care a auzit de acest eveniment.

Mihai Leu, organizator Super Rally

Printre automobilele de competiție, pe care publicul le va putea admira pe traseul de concurs, se vor număra Ferrari 458 Challenge, Audi R8, Speed Car GT, Mitsubishi Evo, dar și un monopost Radical SR4, pilotat de vedeta TV, Dani Oțil.

Acolo se vor lupta și cu legendarul pilot de raliu din Austria, Manfred Stohl, invitat special al ultimei etape din acest an.

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan alături de pilotul Sorin Ghișoi au făcut show la etapa desfășurată la Poiana Brașov

