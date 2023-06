Să curgă berea! După ce a marcat, un fotbalist a fugit direct la toneta cu băutură, unde a tras o dușcă, în Danemarca - VIDEO

Meciul s-a desfășurat pe 17 iulie, în ultima etapă a play-off-ul de promovare. Chiar dacă cele două echipe nu mai avea șanse să acceadă în eșalonul superior, partida a fost atractivă.

Aarhus Fremad a avut 1-0 la pauză, oaspeții au întors scorul în partea a doua, însă localnicii au revenit spectaculos în ultimele 10 minute, câștigând cu 5-2, cu goluri în minutele 80, 82, 85 și 89!

Iar bucuria atacantului Lucas Skjoldberg From, 24 de ani, care a înscris pentru 4-2 (min. 85) a devenit virală.

Fotbalistul aleargă în afara terenului, printre rude și copii, până la toneta de bere! Bea câteva guri, apoi revine pe gazon! Fără ca arbitrul să-l penalizeze!

Lucas From heads for a ? after scoring for Aarhus Fremad in the Danish second division pic.twitter.com/QmeJ4UEbVD