Care este cea mai frumoasă echipă la care a jucat Batistuta: ”Am simţit în mine o forţă incredibilă”.

Naţionala Argentinei de la Cupa Mondială de fotbal 1994 este “cea mai frumoasă echipă” în care a jucat Gabriel Batistuta, a estimat fostul mare atacant într-un interviu pentru cotidianul L’Equipe.

Batistuta a făcut această apreciere deşi Argentina a părăsit atunci destul de devreme competiţia, învinsă cu 3-2 de România în optimi de finală, unul dintre goluri fiind semnat chiar de el. La acel Mondial, echipa “albiceleste” l-a pierdut după al doilea meci din grupă pe Diego Maradona, depistat pozitiv la un control antidoping, iar după al treilea meci nu a putut conta pe Claudio Caniggia, accidentat.

Batistuta: ”În 2002, a fost un eșec teribil”

“De fiecare dată când am avut ocazia să joc la Cupa Mondială, am simţit în mine o forţă incredibilă”, a povestit Batistuta. “Când revăd astăzi imaginile, încă mă mai întreb cum am putut realiza unele faze! Atunci nu-mi dădeam seama de dimensiunea evenimentului, a momentului pe care-l trăiam. Doar astăzi, la rece, îmi dau seama ce am reuşit”, a spus el.

Fosta vedetă a Fiorentinei nu are niciun regret, fiindcă “a dat totul pe teren”. Totuşi, ultimul său Mondial, cel din 2002, este o amintire dureroasă, fiindcă naţionala nu a trecut atunci de faza grupelor.

“A fost un eşec teribil, unul dintre cele mai urâte din istoria Argentinei. Eu nu mai trăisem niciodată aşa ceva. Toţi eram distruşi. Nici acum nu înţeleg ce greşeală am putut noi face. Ne-am pregătit foarte conştiincios, aproape obsesiv, fără să lăsăm nimic la voia întâmplării, dar totul a mers pe dos. În plus, ştiam că e ultimul meu Mondial, ultima mea şansă. Toată lumea plângea în vestiar”, a afirmat Batistuta, citat de Agerpres.

La CM 2018, Argentina riscă din nou să nu treacă de grupe, având un singur punct după două meciuri (1-1 cu Islanda şi 0-3 cu Croaţia), pe fondul unui joc mult sub aşteptări.