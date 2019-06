Cătălin Straton, care a evoluat la Rapid București, FC Vaslui, CS U Craiova, ACS Poli Timișoara și Dunărea Călărași, a fost transferat de noul antrenor Eugen Neagoe.



28 de meciuri a apărat Straton la Dunărea Călărași, sezonul trecut, fiind unul dintre cei mai buni portari ai campionatului intern, conform statisticilor LPF.

125 de partide are Straton în Liga 1 pentru Rapid București, FC Vaslui, CS U Craiova, ACS Poli Timișoara și Dunărea Călărași.

30 de ani va împlini Straton peste câteva luni, pe 9 octombrie. A debutat în urmă cu 10 ani în prima divizie a fotbalului românesc, pe 30 iulie 2009, în meciul Rapid București vs Politehnica Iași 4-1.

2 jocuri în cupele europene are Straton în carieră: PSV Eindhoven vs Rapid București 2-1 și Inter Milano vs FC Vaslui 2-2, ambele în Europa League.

Urmează Jaime Baez

Potrivit Gazetei Sporturilor, Eugen Neagoe a convins să joace la Dinamo un fotbalist de la Fiorentina. E vorba de mijlocașul ofensiv Jaime Baez.

Acesta va semna zilele viitoare un contract pe două sezoane cu „câinii” și este una dintre primele lovituri pe care antrenorul le dă după ce Ionuț Negoiță a acceptat să crească bugetul salarial de sezonul viitor, în speranța că sub conducerea lui Neagoe va stopa lunga perioadă fără performanțe.

Mijlocașul uruguayan în vârstă de 24 de ani a evoluat în ultimul sezon pentru Cosenza, în Serie B, sub formă de împrumut de la Fiorentina.

Miercuri, la prânz, conferinţa de presă în care urma să fie prezentat noul antrenor, Eugen Neagoe, a fost anulată, tot după o intervenţie a suporterilor dinamovişti care au cerut să discute cu preşedintele Bogdan Bălănescu şi directorul sportiv Ionel Dănciulescu. La finalul întâlnirii, Bălănescu a afirmat că Neagoe este antrenorul echipei, menţionând însă că o decizie va fi luată în zilele următoare.

Fanii dinamoviști vor să determine conducerea clubului ca Mircea Rednic să rămână antrenorul echipei.

