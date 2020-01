De Daria Maria Diaconu,

Dacă unii au ales să activeze tot în domeniului fotbalului după ce și-au încheiat cariera ca jucători, alții au decis să înceapă meserii noi.

Johnattan De Falco – Belgianul nu a ajuns niciodată să joace în prima ligă din țara sa, însă a activat la echipe precum Xottegem, FC Bruxelles și KMSK Deinze. S-a retras din fotbal la vârsta de 26 de ani. După ce și-a făcut publică orientarea sexuală, acesta a început ca actor porno gay. Fostul fotbalist și-a luat și un nume de scenă – Stany Falcone. declara într-un interviu că este foarte fericit că a ales o carieră în cinematografia XXX, unde a și căștigat câteva premii pentru prestațiile sale din diverse pelicule de profil.

Kenneth John Monkou – este un fost fundaș central olandez. S-a născut în Surinam, dar a crescut în Olanda. A avut o carieră de succes. A jucat la echipe mari precum Feyenoord, Chelsea, Southampton și Huddersfield. După 356 de partide jucate și 15 goluri marcate, acesta s-a retras din fotbal în anul 2001. S-a întors în Olanda, unde a cumpărat un restaurant care vindea clătite. De altfel, într-o emisiune, el a demonstrat că are talent de bucătar și se pricepe de minune să facă clătite. În prezent, lucrează în cadrul Asociației de Fotbal din Anglia.

Faustino „Tino” Asprilla – este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din Columbia. A făcut parte din echipa națională și a activat la echipe din Serie A și Premier League. Acesta a creat și a lansat propria marcă de prezervative. În 2016, în Columbia, au fost lansate prezervativele „El Tino”, care includeau contraceptive cu gust de căpșuni și ciocolată, potrivit eltiempo.com.

Chase Hilgenbrinck – a jucat fotbal la Universitatea din Clemson și a făcut parte din Selecționata SUA Under 17. A jucat și în Chile, la El Huachipato, Deportes Naval și Nublense. Apoi s-a întors în SUA și și-a încheiat cariera la New England Revolution, la 25 de ani. În 2008, la 27 de ani, și-a început cariera ca preot catolic în Emmitsburg, Maryland.

Father Chase Hilgenbrinck is a Priest for the Diocese of Peoria, Illinois. A talented athlete, Fr. Chase was playing pro soccer for the New England Revolution when he felt a call to priesthood. He recognized the gift he was being offered. We need more brave young men like Chase! pic.twitter.com/k40pvo7sBP