Un exemplu recent evidențiază o vulnerabilitate gravă în sistemul Meta AI, care a permis hackerilor să preia controlul asupra a zeci de conturi de Instagram, inclusiv unele foarte urmărite.

Meta AI, punct slab pentru securitatea Instagram

Într-o demonstrație șocant de simplă, hackerii au utilizat Meta AI pentru a modifica adresa de e-mail asociată unui cont Instagram țintit, fără să fie necesare parola sau verificarea în doi pași.

Singura condiție necesară a fost utilizarea unei conexiuni VPN cu locația apropiată de contul vizat. Meta AI se bazează pe verificarea locațiilor pentru astfel de cereri, afirmând pe blogul oficial că „sistemele noastre recunosc mai bine decât oricând device-ul pe care îl folosești de obicei și locațiile familiare”.

În unele cazuri, botul a cerut o verificare prin selfie, dar și aceasta a fost ușor ocolită prin utilizarea unei alte inteligențe artificiale pentru generarea unei fotografii a presupusului proprietar al contului.

Conturi de Instagram compromise

Printre victimele acestui atac se numără conturi importante, precum cel al Sephora, cel al Chief Master Sergeant din diviza US Space Force, cercetătoarea Jane Manchun Wong, dezvoltatorul Albert Renshaw, dar și contul arhivat al Casei Albe din era Barack Obama.

PhoneArena subliniază că numeroși alți utilizatori au raportat pierderea accesului la conturile lor. Aceste incidente trag un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitățile sistemului AI al Meta.

Platforma a fost lansată în decembrie 2025 cu scopul de a simplifica accesul utilizatorilor la servicii precum raportarea fraudelor, la informații despre funcțiile noi și, cel mai critic, la resetarea parolelor.

Meta, în fața unei provocări majore

Resetarea parolelor s-a dovedit a fi punctul slab exploatat de hackeri, ceea ce ridică întrebări serioase despre securitatea cibernetică a Meta. Mai mult, utilizatorii afectați nu au putut utiliza botul pentru a-și recupera conturile, iar opțiunea de a contacta asistența umană a fost complet absentă.

Acest incident evidențiază necesitatea urgentă ca Meta să își revizuiască protocoalele de securitate, pentru a preveni situații similare în viitor și pentru a proteja utilizatorii de astfel de breșe majore.

Vulnerabilitățile sistemelor de suport AI nu mai pot fi ignorate, având în vedere impactul foarte mare asupra utilizatorilor dar și asupra reputației companiei.

