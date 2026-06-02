Miloš Aleksić, din Kragujevac, povestește experiența sa: „Am comandat o friptură și când am văzut prețul de 40 de euro, am fost șocat. Sunt turiști la tot pasul, dar și prețurile sunt serioase. Pizza costă între 10 și 15 euro, cafeaua și apa între doi și patru. Când se adună totul, vacanțele nu mai sunt deloc ieftine.”

Costurile nu se opresc la restaurante. O vacanță de zece zile pentru o familie de patru persoane, cu demipensiune, ajunge la aproximativ 2.700 de euro, iar cazarea cu vedere la mare poate urca până la 3.500 de euro.

Deși prețurile cresc, proprietarii de restaurante și hoteluri sunt optimiști. Ei se așteaptă ca lunile următoare să aducă un flux și mai mare de turiști, consolidând sezonul estival al Muntenegrului.

Muntenegru se află pe coastra Mării Adriatice și este o țară bogată în locuri de vizitat apreciate de turiști și obiective turistice importante. Descoperă cele mai frumoase destinații de vacanță în Muntenegru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE