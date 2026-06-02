Rata sărăciei, ridicată la 16,1% în Germania

Datele arată că 13,3 milioane de persoane trăiesc în sărăcie, ceea ce ridică rata sărăciei la 16,1%. Diferențele sociale și economice dintre regiuni și grupurile demografice se accentuează, iar impactul este resimțit în mod special de vârstnici, femei și părinți singuri, conform Der Paritatische.

„Vedem o societate care se îndepărtează tot mai mult din punct de vedere social. Oamenii simt acest lucru. Discuțiile despre noi reduceri bugetare alimentează teama și nesiguranța, favorizând populismul și extremismul”, avertizează Dr. Joachim Rock, directorul general al Asociației Germane pentru Paritate.

Sărăcia afectează diferit categoriile sociale

Persoanele în vârstă sunt printre cele mai expuse riscului de sărăcie. Aproape una din cinci persoane cu vârsta de peste 65 de ani (19,5%) trăiește în sărăcie, iar procentul crește la 21,3% pentru femeile de peste 75 de ani. Situația este și mai accentuată pentru cei care trăiesc singuri (30,3%) sau pentru părinții singuri (28,9%).

„Faptul că persoanele în vârstă, după o viață de muncă, și familiile cu copii sunt cele mai afectate arată lipsurile deja existente în sistemul de protecție socială. Reducerile suplimentare nu vor rezolva crizele, ci le vor agrava”, a declarat Joachim Rock.

Condițiile de trai se deteriorează pentru milioane de oameni din Germania

Peste 4,6 milioane de persoane trăiesc în lipsuri materiale severe, incapabile să acopere cheltuieli neprevăzute, să își încălzească locuințele corespunzător sau să participe la viața socială.

Raportul subliniază că inegalitățile nu se mai reduc doar la venituri, ci se extind și la condițiile reale de trai.

Raportul arată și un decalaj tot mai mare între regiunile Germaniei. În timp ce în Bavaria doar una din opt persoane este afectată de sărăcie, în Saxonia-Anhalt una din cinci persoane se confruntă cu această problemă, iar în Bremen situația este și mai gravă, cu una din patru persoane trăind în sărăcie.

Diferența dintre rata sărăciei din landul cu cele mai bune condiții și cel cu cele mai rele a crescut de la 14,1 puncte procentuale în 2024 la 14,9 puncte procentuale în prezent.

Semnalul de alarmă tras de Joachim Rock

În contextul propunerilor recente de reducere a ajutoarelor sociale, Joachim Rock trage un semnal de alarmă.

„După ce securitatea socială a fost slăbită de-a lungul anilor, acum se discută despre noi reduceri: la ajutorul pentru locuință, alocațiile pentru întreținere, asistența pentru tineri, integrarea persoanelor cu dizabilități, pensii și asigurări de sănătate. Și, încă o dată, tocmai cei care depind de ajutor sunt afectați: părinții singuri, vârstnicii, bolnavii, persoanele cu dizabilități, refugiații, precum și copiii și tinerii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE