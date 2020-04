Goalkeeperul naționalei feminine de handbal a României nu duce lipsă de inspirație în ceea ce privește activitățile.

Sportiva de la SCM Rm. Vâlcea descrie cum decurge o zi din viața ei.

Două antrenamente acasă

”Mă trezesc la ora 8.00-8.30, ca niciodată. Este ciudat să stai atât în casă, să faci exerciții în cameră sau pe balcon, dar asta e, ne adaptăm. Fac două antrenamente pe zi, unul dimineața, de 80 de minute, al doilea după-amiază, de la 18.00 la 19.30. Fac cardio, mobilitate și exerciții specifice pentru portari”, explică Iulia.

Face curățenie cântând

”Dimineața fac curățenie, am tot timpul din lume. Eu mereu am fost pe fugă, dimineata la antrenament, apoi la masă, apoi o oră și jumătate de odihnă, imediat după am vizionare și apoi al doilea antrenament. Am avut o viață foarte activă, iar acum e una liniștită, am timp de toate. Am timp să citesc, să cânt, să desenez, să scriu pe blog…”, spune portarul.

Am început să gătesc, pentru că am mult timp liber, am făcut banana cake, desertul meu preferat. Iulia Dumanska:

Citește în engleză și în ucraineană

Iulia este pasionată de limba engleză, iar în perioada asta, ca să nu uite și să progreseze, citește cărți în limba engleză.

”Reflections of a man, de Amari Soul, este o carte foarte interesantă, sunt niște citate care mă inspiră și îmi plac. Am comandat și a doua parte. Îmi place foarte mult să citesc în engleză”, spune ea.

”Ca să nu uit limba ucraineană, am primit cadou de la mama mea – The power, de Rhonda Byrne – este în limba ucraineană”, spune sportiva.

Una este să fii acasă alături de familie și cei dragi și alta la mii de kilometri distanță. Nu-mi pare rău că sunt aici, că am făcut acest sacrificiu pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Eu sper să trecem cu bine peste această nenorocire.

Dumanska despre …

MODELUL ÎN HANDBAL: ”Nu am un idol în handbal, dar am exemple de jucătoare care mă motivează foarte mult. Una dintre ele este Valentina Ardean Elisei. Îmi doresc să ajung pe viitor la performanțele ei. Este un exemplu pe plan sportiv și o persoană minunată”.

RELUAREA CAMPIONATULUI: ”Așteptăm decizia federației să vedem dacă vom continua campionatul. Sper ca toată lumea să fie sănătoasă și noi sportivii vom putea să ne continuăm meciurile și viața normală”.

SUPERSTIȚII: ”Nu am superstiții, dar mereu ascult muzică înainte de meciuri. Muzică pozitivă, să am energie pentru meci”.

VIAȚA LA BUCUREȘTI: ”Nu mi-ar plăcea să merg la București, este o agitație prea mare. Eu sunt o persoană liniștită și este bine să stau într-un oraș mai mic, mai liniștit”

