Ce premii se acordă la Campionatele Internaţionale de înot ale României

Aceasta a menţionat că bugetul de organizare al competiţiei se ridică la 50.000 de euro, iar premiile totale vor fi de 10.000 de euro.

”Valoarea premiilor este anul acesta de doar 10.000 de euro. Anul trecut am avut undeva la 28.000 de euro, dar acum avem mai puţin pentru că sunt doar fonduri private şi din păcate anul acesta am primit sponsorizările târziu şi nu am reuşit să mai strângem aceeaşi sumă. Dar la această ediţie premiem primele trei performanţe din concurs după tabela internaţională de punctaj: locul 1 – 4.000 de euro, locul 2 – 2.000 şi locul 3 – 1.000. De asemenea, cel mai bun senior va primi 1.000 de euro, cea mai bună senioară 1.000 de euro şi cei mai buni juniori la masculin şi feminin cu câte 500 de euro. Bugetul total al acestei competiţii se ridică la aproximativ 50.000 de euro”, a precizat Camelia Potec, citată de Agerpres.

Aproximativ 400 de sportivi din nouă ţări vor participat la cea de-a patra ediţie a Campionatelor Internaţionale de înot ale României.

Camelia Potec a precizat că din 2019 e posibil să introducă baremuri de calificare la competiţia din Capitală având în vedere numărul în creştere al sportivilor participanţi.

“Suntem mândri că putem organiza a patra ediţie a acestei competiţii, la singurul bazin omologat din ţară, cel de la Dinamo. Ne străduim în fiecare an să nu pierdem această competiţie pentru România şi iată că la această ediţie ne putem mândri cu un număr mai mare de sportivi din străinătate care şi-au anunţat participarea. În total, cei români cu străini ajung la 400, deci este un record pentru Campionatele Internaţionale. Chiar ne gândim ca anul viitor să stabilim nişte baremuri de calificare”, a spus Potec.

Preşedinta FRNPM aşteaptă ca Robert Glinţă şi Daniel Martin, cei mai valoroşi sportivi români, să îşi confirme valoarea la Bucureşti. “Ne dorim ca rezultatele sportivilor români să fie foarte bune şi să îşi îndeplinească baremurile de participare la marile competiţii internaţionale de unde să vină cu medalii. Vrem în primul rând să ducem cât mai mulţi juniori la Campionatele Europene de seniori. Deci vrem ca în urma acestei competiţii să formăm un lot care să ne reprezinte cu succes la competiţiile de obiectiv. Concursul acesta este o selecţie, dar şi o competiţie de mare valoare. Vârfurile noastre sunt Robert Glinţă şi Daniel Martin şi ne dorim ca ei să îşi confirme valoarea la Bucureşti, dar cele mai bune performanţe ale lor le aşteptăm la competiţiile de obiectiv. Robert Glinţă şi-a propus un obiectiv mare la Campionatele Europene din acest an. El îşi doreşte o medalie, noi la fel. Vom vedea ce se întâmplă. El a revenit din Statele Unite, însă nu ştim ce va face în continuare, dacă se întoarce sau se va antrena în România”, a adăugat Potec.

Secretarul general al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Matei Giurcăneanu, a afirmat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că la Bucureşti se vor afla înotători cu rezultate importante la competiţiile internaţionale. “Anul acesta avem mulţi sportivi din străinătate, este vorba despre 63 din opt ţări. Printre numele de rezonanţă se numără sportivii din echipa Lituaniei, Danas Rapsys, campion european de juniori în bazin scurt şi campion la Jocurile Universitare, Andrius Sidlauskas, campion mondial de juniori şi finalist la Campionatele Mondiale de seniori de la Budapesta. Apoi, în lotul Republicii Moldova se regăseşte Tatiana Salcuţan, medaliată cu argint la Campionatele Europene de juniori, iar din Turcia vine Viktoria Zeynep Guneş, campioană europeană în bazin scurt, campioană universitară şi participantă la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Performanţele înregistrate la Bucureşti sunt recunoscute şi omologate de FINA, deci sportivii străini îşi pot realiza baremurile pentru Campionatele Europene şi pentru Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires”, a afirmat Giurcăneanu.

