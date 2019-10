De Daria Maria Diaconu,

Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație, a fost invitată la emisiunea online „E OK să fii vedetă?”, moderată de Dana Săvuică.

Aceasta a mărturisit că a avut parte de o experiență neplăcută după ce a adus-o pe lume pe fetița sa, Caelia. Micuța a fost suspectă de tot felul de lucruri și câteva luni sportiva a mers frecvent la doctor cu fiica sa.

„Noi am avut şi nişte probleme de sănătate în primele trei luni şi am trecut prin nişte momente foarte, foarte grele. Noi sperăm că am trecut peste ele, pentru că trebuie să revenim acum să avem siguranţă 100% că nu sunt probleme.

Caelia a fost suspectă de foarte multe lucruri negative şi atunci a trebuit ca trei luni să stăm numai pe la doctori. A fost suspectă de lucruri nasoale, de la tumori până la insuficienţă… Înainte de Crăciunul trecut, trebuia să ajungem să-i facem un RMN şi să-i facem anestezie totală. Acolo am spus „stop”, este prea mult, şi dacă era să-i găsească ceva la acel RMN, nu se putea interveni până la un an. Şi atunci trebuia oricum refăcut, la 6 luni sau la un an.

Mi s-a părut un pic aiurea ca un copil de o lună şi ceva să-l adormi, să-i faci anestezie totală, în condiţiile în care oricum trebuie să-i faci şi la 6 luni. Şi atunci am spus „stop”, hai să ne bucurăm de sărbători, de familie, să fim toţi acolo şi să vedem anul viitor. Iar anul următor n-a mai fost nevoie”, a declarat camelia Potec, potrivit okmagazine.ro.

