Articol de Andreea Radu, Luni, 15 iulie 2019, 12:41

Halep și-a făcut intrarea în sala de ceremonii în aplauzele calde ale invitaților. Apoi, sportiva și-a ocupat locul la masă alături de familie și de apropiați.

Novak Djokovic și Halep au fost invitați pe scenă, unde le-au fost adresate câteva întrebări.

Simona Halep a repetat cât de mult și-a dorit să cucerească Wimbledon-ul și cât de mult a contat faptul că anul acesta a venit mai repede la Londra și că a putut să se antreneze mai mult pe iarbă, potrivit gsp.ro.

Djokovic a vorbit despre propria experiență de la această ediție, spunând în final cât de mândru este de faptul că două țări mici, România și Serbia, au dat campionii de la All England Club 2019.

Novak Djokovic and Simona Halep at the Wimbledon ball ?



?: Cosmin Hodor pic.twitter.com/5efrZfYNfE