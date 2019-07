Simona Halep a intrat în All England Club, unul dintre cele mai exclusiviste din lume, cu doar 565 de membri

Sunt doar două posibilităţi ca o persoană să intre în rândul membrilor. Fie să câştige turneul de la Wimbledon, așa cum a făcut Simona, sau să se mărite cu un prinţ englez. „Cea mai uşoară cale să intri este să câştigi”, a declarat Tim Henman, fost tenismen, ai cărui părinţi sunt membri.

Cu o vechime de peste 150 de ani, All England Club are 565 de membri, dintre care 375 sunt plini (numărul maxim admis), iar o mie de persoane sunt pe listele de aşteptare. Membrii sunt împărţiţi pe categorii, plini, pe viaţă, de onoare, temporari şi temporari juniori.

Simona face parte de sâmbătă din categoria membriilor de onoare, care sunt în jur de 70, majoritatea foşti campioni sau persoane care au adus importante servicii tenisului. Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, este tot în această categorie, din 2013, dar a devenit patroana clubului, succedându-i în această poziţie reginei Elisabeta a II-a, începând de anul trecut.

„Ai jucat foarte bine! Ți-ai depășit temerile. Ai făcut un joc incredibil. A fost cu adevărat extraordinar! Savurează acest moment, bucură-te de sărbătoare!”, i-a transmis ducesa de Cambridge, Simonei, imediat după meci când cele două s-au întâlnit.

Membrii plini şi pe viaţă beneficiază de toate privilegiile, cum ar fi loc pe Terenul Central, uşurinţă în procurarea biletelor pentru turneul de la Wimbledon, acces la facilităţile complexului, terenuri, sală de gimnastică, vestiare cu băi de marmură. Odată devenit membru plin, puţini își pierd această calitate, astfel că locurile devin disponibile doar după decesul persoanei respective.

„Am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis… Am vrut cu disperare să devin membru al All England Club. Când am început turneul, le-am spus celor din vestiar că visul meu este să devin membru aici. Astăzi, visul a devenit realitate şi sunt foarte fericită”, a declarat Halep, după victoria în fața Serenei.



Acuzații de la o fostă jucătoare

Angela Buxton a câştigat în 1956 proba de dublu de la Wimbledon, devenind prima jucătoare de origine evreiască învingătoare la acest turneu. Ea a făcut pereche atunci cu americanca Althea Gibson, prima jucătoare de culoare care se impunea într-o finală la grand slam-ul londonez.

La 63 de ani de atunci, Buxton susţine că nu i-a fost acceptat accesul în All England Club deoarece era de origine evreiască. Şi Gibson, decedată în 2003, a aplicat pentru statutul de membru, de asemenea fără succes. „Este un nefericit exemplu de cum îi tratează britanicii pe evrei în această ţară. Astfel de lucruri exacerbează sentimentele faţă de evrei. Este perfect ridicol, este de râs, vorbeşte la volum mare”, a declarat fosta jucătoare, în vârstă de 84 de ani.

Reprezentanţii All England Club au negat faptul că refuză membri pe criterii de religie sau rasă. „Chiar dacă procesul de acordare a statutului de membru al All England Club este o chestiune privată, respingem cu tărie orice sugestie conform căreia rasa sau religia joacă vreun rol”, se arată într-un comunicat al clubului.

Fotografii: Facebook Simona Halep

CITEȘTE ȘI:

Mesaje de suflet de la tenismenele României pentru ”Zeița de la Wimbledon”. Și o singură, mare, excepție

GALERIE FOTO | Simona Halep, ședință foto specială în calitate de campioană la Wimbledon. ”Poză cu noul meu cel mai bun prieten”

Curg laudele pentru Simona Halep de la așii tenisului! Chris Evert o numește „Evita a României”, iar Djokovic o felicită pentru victoria „meritată pe deplin”

Daniel Dobre, eroul modest din spatele victoriei de la Wimbledon: „Nu am cuvinte pentru ce a făcut Darren Cahill!”. Prima reacție a australianului după trimuful fostei sale eleve