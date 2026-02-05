articol de Călin Voicu

În aceste condiții, se pare că prestațiile echipei conduse de tehnicianul român au reușit nu doar să depășească așteptările fanilor și cârcotașilor deopotrivă, ci și să dea peste cap calculele făcute de cele mai mari site-uri de predicții și case de pariuri din lume.

Ce șanse avea Interul lui Chivu la început de sezon, potrivit PolyMarket

Site-ul PolyMarket a devenit un sistem de referință în materie de predicții, atât în sport, cât și în alte domenii la nivel mondial.

Putem spune că, deși matematica este o știință exactă, performanțele lui Chivu au reușit să dea peste cap datele calculate la început de sezon. Astfel, PolyMarket le dădea Nerazzurilor doar 25 la sută șanse la Scudetto, la începutul sezonului. Cu toate că nu pare a fi o șansă atât de mică, Interul lui Chivu era situat sub Napoli, care era văzută drept principală favorită.

Cifrele au început ușor-ușor să arate în favoarea lui Inter de la finalul lunii octombrie. De atunci, echipa antrenată de Chivu a rămas incontestabil cu prima șansă, iar acum, după 22 de etape, Inter este văzută cu nu mai puțin de 77 la sută, număr zdrobitor comparativ cu rivalii AC Milan sau Napoli.

Inter-ul lui Cristi Chivu a spulberat Pisa cu 6-2 acasă, sub ochii celor 75.000 de suporteri prezenți Foto: Hepta

Ce șanse avea Cristi Chivu pe banca lui Inter, potrivit celor mai mari case de pariuri

Eurobet, una dintre cele mai notorii case de pariuri, îl cota pe internaționalul român la începutul sezonului actual cu 5 să părăsească echipa înainte de Crăciun. În alți termeni, în afară de echipele aflate în zona retrogradării, Chivu avea cota cea mai mică, deci cele mai mari șanse, dintre toți antrenorii să fie demis „Înainte să taie Panettone-ul”, potrivit Gazetta Dello Sport.

Daniel Scorpie, jurnalist GSP și expert în fotbalul Italian, ne-a ajutat să aruncăm o privire în culise, ca să înțelegem mai bine de ce nu îi acorda șanse mari la începutul sezonului și cum și-a schimbat părerea în urma performanțelor reușite.

În ochii cunoscutului jurnalist, Chivu era la începutul „un experiment, un cobai și ar fi o mare minune dacă ar avea rezultate bune”. Mai mult, „un post de antrenor principal la Inter era o provocare prea mare, dată fiind experiența sa de tehnician”. Totuși, părerea lui s-a schimbat, iar acest lucru nu doar datorită rezultatelor bune pe care Chivu le-a reușit pe banca Nerazzurilor, ci și datorită personalității sale.

Cristi Chivu și Daniel Scorpie Foto: FB Daniel Scorpie

Potrivit lui Daniel, „Chivu a reușit să fie constant în discursuri, ceea ce știa clubul știa și presa italiană. Nu se ducea la unii să le zică ceva, iar celorlalți le zicea altceva. Chivu își protejează jucătorii, luând vina asupra lui, lucru care nu îl deranjează. Ba mai mult, când am vorbit cu el, mi-a spus că îi place presiunea”.

De aici, de la înflăcărarea pe care o vedem pe bancă în timpul meciurilor, după modul în care sărbătorește fiecare gol, lucru ce ne face să ne aducem aminte de vremea în care „purta cască”, ne dăm seama că nu i-a fost greu lui Chivu să câștige respectul și simpatia fanilor.

Cele trei mari avantaje ale lui Chivu

Daniel Scorpie explică și de ce Interul poate încheia calculele mai devreme în campionatul intern și de ce „se poate, mai ales dacă celelalte (n.a. – echipe) nu se înghesuie la titlu”.

Dacă ne uităm la programul campionatului, observăm în următoarele 3 etape, rivalele la titlu ale lui Inter vor avea meciuri directe, deci un pas greșit ar putea propulsa echipa lui Chivu la 7 puncte în fața locului secund. Mai mult, acest program încărcat mai vine cu un capriciu – accidentări.

Luând în calcul acest aspect și privind către listele de indisponibili ale fiecărei echipe care se bate la titlu, vedem că Inter are cea mai puternică bancă, deci cea mai capabilă să ducă „un maraton”, cum este Serie A.

Nu în ultimul rând, derby-urile de foc pe care Inter le mai are de jucat sunt acasă. Și dacă istoria ne-a arătat un lucru, este acela că acest stadion uriaș poate deveni oricând un „infern” pentru orice echipă adversă.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Shutterstock

Tripla istorică: vis sau realitate

Sezonul 2025/2026 ar putea aduce mai mult de un singur trofeu pentru Cristian Chivu. Șansele la o triplă istorică rămân în cărți, având în vedere șansele uriașe pe care Interul le are la Scudetto, prezența lor în sferturile de finală la Coppa Italia, unde vor da peste Torino, un adversar facil.

Champions League rămâne însă „balaurul”, pe care Chivu va avea să îl doboare. Cu toate că Inter a ratat la mustață calificarea directă în fazele eliminatorii ale competiției, norocul a ținut cu echipa lui Chivu, care va da peste norvegienii de la Bodø/Glimt, un adversar puțin mai facil, comparativ cu alte nume mari care ar fi putut ajunge pe Giuseppe Meazza, în cadrul unei duble de foc. Astfel, Chivu are toate șansele să atingă performanțe uluitoare, chiar în sezonul de debut la Inter.

