E cea mai sexy angajată din FRF!

Fiica lui Ceaușilă din prima căsnicie, Maria, a făcut jurnalist sportiv și lucrează în fotbal.

„Mă ocup de proiectele derulate în cadrul Secretariatului General al Federaţiei Române de Fotbal„, a explicat Maria motivul pentru care este prezentă la foarte multe meciuri de fotbal.

„Tati este bucuros că activez în domeniul sportiv, îndeosebi în cel fotbalistic. George și-a lăsat amprenta în fotbalul românesc, dar nu numai acolo, ci și în sufletul meu. Pentru mine, fotbalul a fost dintotdeauna un hobby, iar bunul Dumnenzeu m-a ajutat să fac din hobby o carieră.

Iubesc fotbalul! Stimez și apreciez efortul jucătorilor şi al antrenorilor! Tot timpul sunt impresionată de rezistența lor atât la stres, cât si la presiunea fantastică, mai ales atunci când este vorba despre loviturile de la 11 metri, moment în care victoria sau eșecul unei echipe stau în gheata unui singur jucător. Trăind in casa cu un fost fotbalist, toate acestea le simt in suflet. Cât despre Universitatea Craiova… rămâne prima mea iubire!„, a afirmat Maria.

Ceaușilă, stabilit în Grecia, mai are doi băieți, Filippas, 15 ani, și Alex, 19 ani, din al doilea său mariaj.

Numele care a născut controverse

Numele lui Ceauşilă a fost motiv de controversă: „Când am debutat pentru Vâlcea, am vrut să văd ce notă am primit în ziar, dar nu mă găseam în caseta tehnică. Mi s-a spus că au trebuit să-mi schimbe numele în C. Gheorghe, se asemăna prea mult cu al lui Nicolae Ceauşescu. La Steaua, în timpul unui cantonament la Forban, a venit Valentin, fiul lui cel mare, şi mi-a explicat că erau ordine date de sus să nu mi se folosească numele. Mi-a cerut să aleg: ori îmi schimbam numele în Giurcă, cel dinainte să fiu adoptat de bunicul meu, ori se folosea iniţiala. Am ales a doua variantă”.

George Ceauşilă

Data/locul naşterii: 11 octombrie 1966/Boişoara (Vâlcea)

Meciuri/goluri: Divizia A: 214/58

Naţională: 5/0

Post: atacant

Echipe: Chimia (1984-1985, 1986-1987), Steaua (1986), FC Olt (1987-1988, 1989), U’ Craiova (1988, 1989-1991), Dacia Brăila (1991-1992), Sportul (1992-1993), PAOK (1993-1994), Dinamo (1994), Naţional (1995), Farul (1995-1996), Hapoel Taibe (1996), Apulum (1997), Juventus Bucureşti (1998-1999).

INTERVIU | Stabilit în Grecia, George Ceauşilă radiografiază adversarul din play-off”