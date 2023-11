„Meciul a durat patru ore şi 36 de minute, un nou record. Precedentul cel mai lung meci a fost cel din sezonul trecut dintre FC Rukh şi FC Metalist, care a durat patru ore şi 27 de minute. Motivul a fost acelaşi – o sirenă de raid aerian”, a precizat Liga ucraineană de fotbal.

Meciul de luni, disputat pe Dnipro Arena din oraşul Dnipro din estul Ucrainei, a început cu 15 minute întârziere din cauza unei sirene de raid aerian.

Dnipro-1 a deschis scorul în în minutul 34, dar jucătorii au fost scoşi din de pe teren la începutul reprizei secunde.

Oleksandriya a introdus mingea în poarta adversă la scurt timp după reluarea partidei, dar golul a fost anulat de VAR după o oră de întârziere cauzată de o altă sirenă.

Cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar, meciul a fost amânat pentru încă o oră şi jumătate în urma unei alte alerte de raid aerian.

Victoria cu 1-0 în acest meci, care a început la ora locală 17:15 şi s-a încheiat aproape de ora 22:00, o plasează pe Dnipro-1 pe locul doi în prima ligă ucraineană.

Fundaşul gazdelor, Eduard Sarapiy, a declarat pe site-ul clubului că echipa sa era disperată să termine meciul.

„Acesta este primul meci atât de lung pentru noi şi se putea termina prost pentru noi. Am vrut să jucăm tot meciul. Am intrat pe teren şi am încercat să terminăm meciul doar prin victorie”, a spus Eduard Sarapiy.

FOTO: SC Dnipro-1 (Facebook)