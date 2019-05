După al doilea titlu consecutiv ardelenii anunță, prin vocea căpitanului Mario Camora, hegemonia echipei: ”Următorii trei ani sper ca tot noi să ieșim campioni”.



CFR Cluj a reușit o performanță destul de greu de egalat în fotbalul românesc din zilele noastre. După titlul cucerit în sezonul 2017-2018, a izbutit să-și păstreze trofeul și în acest campionat.

La finalul jocului câștigat cu CSU Craiova, scor 1-0, s-a pornit fiesta în Gruia. Fanii au invadat terenul pentru a se bucura alături de favoriți de un nou trofeu câștigat, artificiile au luminat minute bune cerul Clujului, iar terenul au fost udat din plin cu șampanie.

Euforci și descătușați după meci, clujenii au mărturisit că sunt siguri că este doar începutul unei perioade în care vor domina ”sportul-rege” de la noi. De altfel, căpitanul Mario Camora, ajuns la al treilea campionat câștigat cu echipa din Gruia, spune că în mod expres a semnat un nou contract cu ceferiști pentru a mai aduna medalii de aur.

”Sunt fericit și mândru că am avut un stadion plin, a fost un ajutor enorm pentru noi. Am meritat campionatul și ne bucurăm că avem o vacanță liniștită. Am prelungit contractul încă trei ani și sper să mai câștig trei medalii de campion” – Mario Camora, căpitan CFR Cluj.

” Ne bucurăm enorm, este al doilea titlu consecutiv, am muncit mult și ne-am dorit să demonstrăm că suntem o echipă puternică. Sper ca și la anul să câștigăm încă un titlu. Nu se compară nimic cu sentimentul pe care-l ai când ridici cupa. Exceptând nașterea fiului meu, este cea mai fericită zi din viața mea” – Andrei Mureșan, fotbalist CFR Cluj.

”Am trăit o seară minunată, sunt foare bucuros, am reușit o performanță uriașă. Uităm de toate durerile și neplăcerile din timpul sezonului când câștigăm un campionat, doar ne bucurăm, orice altceva dispare. Este cea mai frumoasă seară din viața mea. Înainte de meci am pus-o pe mama să mute frigiderul, să am loc să înrămez un nou tricou de campion” – Cristi Manea, fotbalist CFR Cluj.

”Nu mă gândeam niciodată că o să fiu campion doi ani la rând. Mă bucur că am făcut fericiți atâția oameni. Sper să petrecem până la prânz, este normal după o asemenea performanță. E foarte dulce gustul șampaniei când câștigi campionatul” – Alexandru Păun, fotbalist CFR Cluj.

Alte înțepături: ”Noi petrecem, ei dorm”

Printre râurile de șampanie au curs și câteva replici acide vizavi de rivalii din campionat. La ”țintă” au fost luați cei de la FCSB, care sperau ca ardelenii să se încurce cu oltenii și astfel titlul să se joace etapa viitoare, ultima, la București.

” Noi petrecem, alții dorm că sunt supărați…îl lasăm pe ei să joace, poate mai au șansa să câștige săptămâna viitoare, cât noi suntem în vacanță” – Mario Camora, căpitan CFR Cluj.