Portughezii au deschis scorul la prima fază periculoasă la poarta lui Hindrich (11).

După o acțiune prelungită, jucătorii lui Vicens au dus mingea în careu, de unde Navarro, aflat la 11 metri, a pasat pe jos către Gorby. Acesta a șutat din prima, plasat, la colțul lung. Nicio șansă pentru Hindrich!

I-au luat tare de la început

1-1 s-a făcut în minutul 30, atunci când ardelenii au egalat grație lui Sheriff Sinynan!

După un corner, mingea a ajuns la Louis Munteanu, care a șutat din colțul careului.

Mingea a fost deviată și a ajuns în fața porții, unde se afla Siynan. Fundașul de la CFR le-a luat fața adversarilor și a marcat cu un șut plasat, de la 6 metri.

Porutughezii au trecut din nou în avans, grație aceluiași Gorby.

Defensiva lui CFR Cluj a fost surprinsă pe picior greșit de o pasă a lui Horta, care l-a lăsat singur pe Navarro, la 12 metri de poartă.

Șutul său a fost respins de Hindrich, ieșit la 6 metri, dar mingea a ajuns la Gorby. Liber, acesta a șutat cu latul, de la 12 metri, în poarta goală. 1-2 în minutul 50.

Penalty neacordat pentru CFR Cluj

În minutul 69, CFR Cluj a cerut un penalty, după un duel între Bosec și Salazar.

Fundașul de la CFR Cluj a căzut în careu, după un duel cu mijlocașul portughezilor, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Dan Petrescu a protestat vehement și a văzut cartonaș galben.

Calificarea se decide în Portugalia, pe 14 august

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora (Simao Rocha 85) – Fică, Djokovic (T. Keita 63), Korenica (Cordea 85) – Nkololo, L. Munteanu (Gjorgjievski 89), Postolachi (Leo Bolgado 63). Antrenor: Dan Petrescu

SPORTING BRAGA: Hornicek – Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Ricardo Horta (Diego Rodrigues 82), Gorby – Dorgeles (Pau Victor 82), Fran Navarro (El Ouazzani 74), Zalazar (Roger Fernandes 74). Antrenor: Carlos Vicens

