Repriza a doua a început în același ritm. Vadebu a majorat diferența în minutul 48, iar copleșiții oaspeți au scăpat ieftin în minutele următoare, când Nyhammer și Elvebu au lovit bara, iar un gol al lui Larsen a fost anulat pentru offside.

Portarul Vâlceanu a menținut proporțiile scorului prin câteva intervenții salvatoare, pentru ca în minutul 78 Korenica să reușească golul de onoare al clujenilor. Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

CFR este eliminată din Conference League cu 1-7 scor la general.

TROMSO: Haugaard – L. Dahlqvist (Warneryd 46), Tonnessen, Vadebu, Hien, Innvaer – Grundt, Edvardsson (Mikkelsen 75), Lars Olden Larsen (Heine Asen Larsen 46) – Camoes (Braut 84), Nyhammer (Elvebu 62). ANTRENOR: Jørgen Vik

CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun (V. Kun 46), Abeid, Pantalon, Camora – Fică (F. Barrios 48), Djokovic, A. Păun (Bruno Costa 68) – Cordea (Korenica 46), Şfaiţ, Biliboc (Miclăuş 77). ANTRENOR: Laurenţiu Rus.

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