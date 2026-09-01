Ilinca Vandici și Bogdan Boitor formează de mai bine de doi ani un cuplu, iar prezentatoarea de la Kanal D mai are un copil din altă relație, pe Zian, în vârstă de nouă ani.

Anunțul că Ilinca Vandici este însărcinată pentru a doua oară a fost făcut în cadrul emisiunii „Follow us” de la Kanal D, chiar de către vedetă.

„Am să spun ceva: sunt însărcinată! Suntem foarte fericiți”, a spus Ilican Vandici în direct la Kanal D.

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Prezentatoarea TV a oferit și detalii despre poftele pe care le are de când a rămas gravidă, afirmând că mănâncă multe legume și fructe, dar și că ar dormi toată ziua. Mai mult decât atât, Ilinca Vandici a afirmat că are poftă și de alimente sărate.

„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de…. da, și de vișine, de ce nu? De dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D, în direct în timpul ediției „Follow us” de pe 1 septembrie.

Noul sezon al emisiunii „Follow us” a început la Kanal D pe 24 august 2026, show-ul prezentat de Ilinca Vandici și Teo Trandafir fiind live în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 08.00.

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