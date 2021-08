„Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinionul cu apa, noi nu suntem echipă să jucăm pe baltă. În al doilea rând, accidentările lui Coman și Șut și gafele lui Octavian Popescu și Vlad”, a spus Gigi Becali, luni, 30 august, conform sport.ro, încercând să găsească explicații pentru înfrângerea cu CFR Cluj.

Omul de afaceri a adăugat că îi dă credit în continuare lui Edi Iordănescu, deși în cele trei meciuri de când o antrenează pe FCSB, acesta a adunat două eșecuri și un meci egal.

L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Merg pe mâna lui Edi, este un fleac diferența de 12 puncte. Le putem diminua sau să trecem peste ei chiar la sfârșitul sezonului regulat. Gigi Becali, patron FCSB:

Patronul FCSB i-a transmis apoi un mesaj lui Edi Iordănescu, pe care l-a văzut afectat de eșecul drastic suferit în deplasare, cu CFR Cluj.

„Nu am nicio problemă, am răbdare, știu ce lucrează Edi. El e puțin descurajat, îi transmit prin voi să nu deznădăjduiască, va fi bine. Nu mai vreau să vorbesc! Acum am vorbit pentru a fi ferm”, a adăugat Becali.

3 meciuri consecutive fără victorie pentru Edi Iordănescu

CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, duminică seară, pe teren propriu, în etapa cu numărul 7 a Ligii I. Golul formației patronate de Gigi Becali a fost marcat de Ianis Stoica, în minutul 90, la singurul șut pe spațiul porții.

Sub conducerea lui Edi Iordănescu, FCSB are trei meciuri consecutive fără victorie: un egal cu Sepsi și două eșecuri, cu Rapid și CFR Cluj.

În acest moment, FCSB este pe locul 7 în clasament, la 12 puncte distanță de liderul CFR Cluj.



