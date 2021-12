Accidentul a avut loc în timpul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere, FP2, la virajul 22 al circuitului. Monopostul lui Leclerc a intrat în barierele de pe margine şi a fost avariat puternic. Pilotul a anunţat că este în regulă, şi-a cerut scuze de la echipa sa şi a ieşit singur din maşină.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2



Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4