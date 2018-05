Cine e regizorul care face un film despre Ilie Năstase. Un mare actor l-ar putea juca pe Nasty la maturitate | VIDEO

Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români, încearcă să fie cât mai aproape de tenis. Și nu degeaba! Ci pentru că-și dorește să facă un film despre viața lui Ilie Năstase, iar pentru asta trebuie să cunoască cât mai bine domeniul în care primul număr 1 mondal a strălucit. Așa că se antrenează intens pentru ”Sports Festival”, eveniment în care tenisul ocupă loc de frunte.

” Vă spun un secret. Unul dintre marile vise să fac un film despre viața tumultoasă a lui Ilie Năstase. Un film de ficțiune, nu neapărat un documentar, ar fi unul super. Ilie Năstase e un foc de artificii, și pe teren și în afara lui. Este un fost sportiv pe care-l admir extrem de mult, a dezvăluit Tudor Giurgiu.

Nasty a dezvăluit, recent, pentru Libertatea, că că un producător sârb i-a propus să realizeze filmul autobiografic ”Ilie Năstase”: ”Totul era stabilit, însă a apărut acea suspendare a mea din cauza disputei cu Serene Williams și s-a mai amânat un pic. Rolul meu? Cel de maturitate aș vrea să-l joace Robert De Niro, că el joacă bine toate rolurile”.



Filmografie Tudor Giurgiu

Producător

2009 Katalin Varga

2012 Undeva în Palilula

2011 Misiune Directoruilui de Resurse Umane

2010 Caravana cinematografică

2009 Despre oameni și melci

2009 Cendres et sang[2] (Prezentat la TIFF 2009)

2006 Legături bolnăvicioase

2004 Marele jaf comunist

2001 Popcorn Story

Regizor

2015 De ce eu ?

2012 Despre oameni si melci

2012 Un alt Craciun

2011 Superman, Spiderman sau Batman[3] (scurt metraj)

2008 Nunți, muzici și casete video (documentar)

2006 Legături bolnăvicioase

2001 Popcorn Story

1993 Vecini

Regizorul l-a avut partener de antrenament pe Mircea Cristescu, vicepreședintele baschebaliștilor de la U BT Cluj, omul care a intrat în istorie având un record de 75 de puncte marcate într-un meci pentru România și 24 de aruncări de trei puncte reușite într-un singur joc.” A fost mai intens antrenamentul cu Tudor Giurgiu decât unul la baschet. Am pus amândoi mult pasiune. Am jucat pe bune, am dat totul. Noi am fost educați că regia este bună în altă parte, nu la sport. Ne-am făcut încâlzirea pentru Sports Festival, acolo sunt jucători înalți, eu am anvergură, aș putea să le fac față, însă stau mai prost cu apărarea, dar mă voi descurca”, a spus Mircea Cristescu, vicepreședintele baschetbaliștilor clujeni.

”Domnul Cristescu a fost ceva mai tensionat și așteptam îndicațiile de regie, apoi ne-am dat drumul la joc. Mi-am dat seama că e simplu să le spun actorilor ce să facă, dar când îmi spun mie alții ce să fac, mă blochez. Chiar e greu. mi-am imaginat un meci cu frații Bryan, care au fost o mare enigmă mai ales când Mergea și Tecău jucau împreună și de cele mai multe ori mereu pierdeau și mă gândem ce au ăștia: Sunt extratereștii? Cum joacă? I-am urmărit mai îndeaproape, sunt mari campioni” , a punctat regizorul.

Cheamă oamenii să facă mișcare

În cadrul evenimentului de la Cluj pe lângă cele două show-uri demonstrative (meciul de fotbal dintre Generația de Aur și legendele Barcelonei, și cel de tenis dintre echipa România și cea a lumii) se pune accentul foarte mult pe sportul de masă, iar ubitorii de mișcare sunt așteptați între 14-17 iunie să încerce toate disciplinele din cadrul festivalului.

” Sportul înseamnă sănătate, eu de 3 ani am redescoperit plăcerea de a juca tenis. Tenisul mă ține în formă și fizic și mental. Orice fel de sport, de la alergarea banală, până la a face sport extrem, e extraordinar. Sportul înseamnă sănătate, îți pui corpul să lucreze. După ce fac sport simt că ziua mea arată altfel, sunt într-o altă dispoziție. Oamenii trebuie să se echipeze și să joace, să facă mișcare, un îndemn la a nu sta ca o legumă! Să nu te uiți, să participi”, a mărturisit regizorul Tudor Giurgiu.

” Îi aștept să facă mișcare. Sportul este unul dintre puținele fenomene care înalță această nație. Sportul este o joacă a oamenilor mar, ne face mult mai buni și mai sănătoși. Orice profesionist își poate găsi baza de selecție la Sports Festival. Noi vom fi acolo să vedem potențialii sportivi, de altfel aceasta este și treaba noastră la academie, unde avem peste 500 de copii” , a precizat și Mircea Cristescu, vicepreședintele de la UBT Cluj.

Surprize pentru cei care vor lua startul la turneul de tenis

Jucătorul de tenis Patrick Ciorcilă, unul dintre oamenii implicați activ în organizarea Sports Festival, le promite surprize celor care vor participa la turneul destinat amatorilor.

”Să se aștepte la zile pline de mișcare, noi vrem să promovăm un stil de viață sănătos. Așteptăm la Sports Festival participanți de toate vârstele, ne dorim ca ei să petreacă un week-end în aer liber, să facă mișcare. Vrem să încurajăm asta. Să atragem oamenii către sport. Va fi o surpriză pentru cei care vor lua startul la competiția de tenis. Oamenii vor avea ocazia să fie alături de niște atleți deosebiți”, a spus acesta. Patrick Ciorcilă a vorbit și despre cum au reușit să-i atragă pe frații Bryan și Goran Ivanisevic să vină la Sports Festival:” Nu a fost ușor să convingem nume uriașe ale tenisului să vină la Cluj dar, de ceva timp, orașul nostru este pe harta sportivă a evenimentelor mari, lumea vorbește laudativ despre orașul nostru. Obiectivul nostru este ca în iunie Clujul să fie capitala sportului la nivel european”.