Cine este Mihai Cârcoană, baschetbalistul român arestat sub acuzația de viol, în SUA

Poliția din Vermillion a primit un raport vineri, la ora locală 5.43, referitoare la un abuz sexual care avusese loc câteva ore mai devreme în campusul Universității din South Dakota.

Potrivit presei americane, baschetbalistul român Mihai Cârcoană a fost arestat sub suspiciunea de viol de gradul al doilea.

A University of South Dakota basketball player is behind bars, charged with rape. The latest on the case, ahead on [email protected] pic.twitter.com/96K4XZ38qE