Fanii vor asista la momente tensionate, care pot schimba în orice secundă finalul luptei, iar cursa stradală va depăși așteptările pasionaților de motorsport.

Calificările se văd pe Antena 3, cursa este pe Antena 1

Formula 1 revine după un weekend de pauză, dar și după Marele Premiu al Azerbaidjanului, unde Max Verstappen s-a impus și a dominat cursa. Pilotul olandez va pune duminică presiune pe Oscar Piastri și pe Lando Norris, cei doi piloți de la McLaren din fruntea clasamentului.

În timp ce antrenamentele se văd doar pe AntenaPLAY, calificările de sâmbătă vor fi transmise pe Antena 3, iar cursa o să fie live pe Antena 1, duminică.

Circuitul stradal din Singapore a găzduit primul Grand Prix în anul 2008. În anul 2024, australianul Daniel Ricciardo a obținut cel mai bun timp, 1:34.486, în cursa de 62 de tururi. Anul trecut, Lando Norris a reușit să câștige Marele Premiu din Singapore, fiind urmat pe podium de Max Verstappen și Oscar Piastri.

Programul Marelui Premiu din Singapore 2025

Vineri, 3 octombrie 2025:

  • antrenament 1: ora 12.30 – AntenaPLAY
  • antrenament 2: ora 16.00 – AntenaPLAY

Sâmbătă, 4 octombrie 2025:

  • antrenament 3: ora 12.30 – AntenaPLAY
  • calificări: ora 16.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Duminică, 5 octombrie 2025:

  • cursa: ora 15.00 – Antena 1 și AntenaPLAY
