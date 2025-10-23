În grupele Europa League, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a început cu o victorie în deplasare împotriva celor de la Go Ahead Eagles (1-0), după care a pierdut acasă cu Young Boys (0-2). În schimb, Bologna are doar un punct, pentru că a pierdut la Aston Villa (0-1) și a remizat acasă cu Freiburg (1-1).

FCSB – Bologna se vede la TV în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Partida cu Bologna este una importantă pentru cei de la FCSB, deoarece o victorie îi menține în primele 24 de locuri din grupa de Europa League, cu șanse reale pentru a se califica mai departe în fazele eliminatorii.

Meciul FCSB – Bologna se joacă pe 23 octombrie 2025, de la ora 19.45, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport 1, cât și pe Prima Sport 1.

Ce meciuri mai are de disputat echipa patronată de Gigi Becali în Europa League

După partida cu Bologna, care se joacă pe 23 octombrie 2025, de la ora 19.45, și este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, FCSB va mai avea de disputat încă cinci meciuri în grupele Europa League, după cum urmează:

6 noiembrie 2025: Basel – FCSB, ora 19.45

27 noiembrie 2025: Steaua Roșie – FCSB, ora 22.00

11 decembrie 2025: FCSB – Feyenoord, ora 22.00

22 ianuarie 2026: Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22.00

29 ianuarie 2026: FCSB – Fenerbahce, ora 22.00

