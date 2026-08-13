Partida tur, disputată în Finlanda, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, după ce echipa din Bănie a condus cu 1-0 din minutul 38 până în minutul 72. Însă în retur echipa antrenată de Filipe Coelho speră să câștige și să ajungă în play-off-ul competiției.

Dacă va reuși să treacă de Kups (Kuopion Palloseura), Universitatea Craiova o va întâlni pe Ararat Armenia în dubla decisivă care duce în grupele Europa League. Asta după ce armenii au pierdut calificarea în play-off-ul Champions League în fața lui NK Celje, astfel că au picat în a doua competiție europeană la fotbal ca valoare.

Universitatea Craiova – Kups se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul decisiv dintre Universitatea Craiova și Kups, care decide ce echipă merge în play-off-ul Europa League, se vede pe 13 august 2026, de la ora 20.00, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul în care echipa antrenată de Filipe Coelho este eliminată din Europa League, traseul european nu se încheie pentru Universitatea Craiova! Echipa din Bănie ar ajunge în play-off-ul Conference League, acolo unde s-ar putea duela cu pierzătoarea dintre Shamrock Rovers (Irlanda) și Egnatia (Albania).

Meciul tur a fost câștigat de irlandezi cu scorul de 3-1, iar returul se joacă pe 13 august 2026, de la ora 22.00.

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