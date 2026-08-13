Când ar putea avea loc Examenele Naționale în 2027

Potrivit variantei publicate de minister, elevii de clasa a VIII-a ar urma să susțină probele Evaluării Naționale între 22 și 25 iunie 2027, în timp ce probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat ar urma să aibă loc între 14 și 18 iunie 2027.

O schimbare importantă este propusă și pentru probele de competențe de la Bacalaureat, care ar urma să fie organizate mai devreme, în perioada 12-23 aprilie 2027.

Calendarul nu este însă definitiv. Ministerul Educației precizează că documentele se află în etapa de consultare, iar forma finală va fi aprobată ulterior prin ordin de ministru.

Când ar urma să aibă loc Evaluarea Națională 2027

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, Ministerul Educației propune ca probele Evaluării Naționale să se desfășoare în perioada 22-25 iunie 2027.

Astfel, elevii care vor termina clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 ar urma să susțină examenul la finalul lunii iunie.

Bacalaureat 2027: probele de competențe ar putea fi în aprilie

Pentru examenul de Bacalaureat 2027, ministerul propune ca probele de competențe să fie susținute în perioada 12-23 aprilie 2027.

Probele scrise din prima sesiune ar urma să fie organizate ulterior, în luna iunie.

Mai exact, calendarul propus prevede perioada 14-18 iunie 2027 pentru probele scrise.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie afișate la 1 iulie 2027.

Calendarul propus pentru Bacalaureat 2027

12-23 aprilie 2027 – probele de competențe;

14-18 iunie 2027 – probele scrise;

1 iulie 2027 – afișarea rezultatelor finale, după contestații.

De ce vrea Ministerul Educației modificarea calendarului

Ministerul Educației spune că propunerile țin cont, printre altele, de evoluția temperaturilor din timpul verii și de efectul pe care temperaturile extreme îl pot avea asupra elevilor care susțin examenele.

Ministerul susține că temperaturile extreme pot afecta randamentul candidaților.

Un alt obiectiv este ca elevii care vor să urmeze o facultate să poată finaliza cât mai repede procedurile de admitere.

Ministerul ia în calcul și situația cadrelor didactice care participă în mai multe comisii de organizare și desfășurare a examenelor naționale.

Potrivit MEC, propunerea urmărește și o mai bună dozare a efortului elevilor care se pregătesc atât pentru Bacalaureat, cât și pentru admiterea la facultate.

În același timp, calendarul ar trebui să permită încadrarea în termene a candidaților care au nevoie de diploma de Bacalaureat pentru înscrierea în învățământul superior.

Datele anunțate de Ministerul Educației reprezintă, în acest moment, propuneri aflate în consultare, nu calendarul definitiv al examenelor.

După încheierea perioadei de consultare, ministerul va analiza feedbackul primit.

Ulterior, documentele vor fi aprobate prin ordin de ministru, după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Așadar, datele pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2027 pot suferi modificări înainte de aprobarea formei finale.

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