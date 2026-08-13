Primea pensie din 2013

Cazul a ajuns în instanță, iar Înalta Curte de Justiție a Cataloniei a confirmat retragerea pensiei și a stabilit că femeia trebuie să restituie 32.857,20 de euro, bani considerați încasați necuvenit.

Femeia a început să primească pensia de invaliditate necontributivă în decembrie 2013.

Indemnizația era de 604,20 euro pe lună, la care se adăuga un supliment cuprins între 36,03 și 37,69 euro.

În același timp, femeia primea și o pensie din Maroc, în valoare de aproximativ 96,68 euro pe lună.

Situația a continuat timp de mai mulți ani, până când autoritățile spaniole au verificat situația beneficiarei și au constatat că aceasta petrecuse perioade lungi în afara Spaniei.

A stat sute de zile în Maroc

Una dintre principalele probleme identificate de Administrația Securității Sociale a fost legată de condiția de rezidență în Spania.

Regulile privind pensiile necontributive impun ca beneficiarul să locuiască în Spania și să nu rămână în străinătate peste perioada permisă.

În cazul femeii, autoritățile au identificat următoarele perioade petrecute în Maroc:

135 de zile în 2018;

136 de zile în 2019;

260 de zile în 2020;

149 de zile în 2021.

În total, femeia a acumulat 680 de zile în Maroc între 2018 și 2021.

Perioadele depășeau limita legală și, potrivit autorităților, nu fuseseră raportate corespunzător.

Beneficiara a încercat să explice una dintre perioadele mai lungi petrecute în Maroc prin situația creată de pandemia de COVID-19.

Ea a susținut că, între martie și septembrie 2020, restricțiile de călătorie și închiderea frontierelor au împiedicat-o să revină în Spania.

Argumentul nu a fost însă suficient pentru instanță.

Înalta Curte de Justiție a Cataloniei a concluzionat că cerințele privind rezidența nu erau îndeplinite în cazul femeii, iar perioadele petrecute în Maroc depășeau semnificativ limita permisă.

Veniturile familiei au depășit limita

Autoritățile au identificat și o a doua problemă: veniturile unității familiale.

În 2021, veniturile familiei au ajuns la 73.291,08 euro, depășind cu mult plafonul prevăzut pentru acordarea pensiei de invaliditate necontributive.

Prin urmare, autoritățile au decis încetarea retroactivă a prestației, începând din iunie 2018.

Au fost solicitate înapoi toate sumele considerate plătite necuvenit.

Printre acestea s-au numărat 8.458 de euro aferenți anului 2021, precum și o plată de 764,40 euro efectuată în ianuarie 2022.

În final, suma pe care femeia trebuie să o restituie a ajuns la 32.857,20 euro.

Femeia a contestat decizia autorităților, însă Înalta Curte de Justiție a Cataloniei a menținut măsura.

Judecătorii au considerat că depășirea perioadei permise de ședere în străinătate reprezintă un motiv pentru încetarea prestației, în absența unor justificări corespunzătoare.

Instanța a reținut, de asemenea, că veniturile unității familiale reprezentau, în sine, un motiv suficient pentru pierderea dreptului la pensie.

În consecință, au fost confirmate atât retragerea pensiei de invaliditate necontributive, cât și obligația de restituire a celor 32.857,20 euro.

Care sunt condițiile pentru pensia de invaliditate necontributivă

În Spania, pensia de invaliditate necontributivă este destinată persoanelor care au o invaliditate de cel puțin 65% și nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a beneficia de o pensie contributivă.

Există mai multe condiții pentru acordarea prestației.

Solicitantul trebuie să aibă între 18 și 64 de ani la momentul depunerii cererii.

De asemenea, trebuie să dovedească o perioadă de rezidență în Spania de cel puțin cinci ani, dintre care cei doi ani anteriori cererii trebuie să fi fost consecutivi.

O altă condiție esențială este existența unui grad de invaliditate recunoscut de cel puțin 65%.

În 2026, venitul personal anual nu trebuie să depășească 8.803,20 euro pentru acordarea pensiei de invaliditate necontributive.

Atunci când beneficiarul locuiește împreună cu soțul sau soția ori cu rude până la gradul al doilea, se iau în calcul și veniturile gospodăriei.

Pentru două persoane care locuiesc împreună, plafonul anual indicat este de 14.965,44 euro, pentru trei persoane ajunge la 21.127,68 euro, iar pentru patru persoane la 27.289,92 euro.

Limitele pot fi diferite în situațiile în care beneficiarul are nevoie de asistența unei alte persoane sau locuiește împreună cu rude de gradul întâi, precum părinții sau copiii.