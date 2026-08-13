Pedeapsa tatălui i-a schimbat viitorul

Mattia Oddenino avea un alt plan pentru viitor. Studiase într-un domeniu diferit, însă după ce a rămas corigent, tatăl său, care este grădinar, a decis să îl pedepsească luându-l să lucreze alături de el în timpul verii. Experiența avea să îi schimbe însă planurile, relatează Corriere della Sera.

„În realitate, începusem studiile într-un alt domeniu. După ce am rămas corigent, tatăl meu, care este grădinar, a ales, ca pedeapsă, să mă ducă să lucrez cu el. Mi-a plăcut atât de mult acea vară, încât am cerut să schimb școala și am mers să studiez la Agrario di Osasco”, povestește tânărul.

La 22 de ani, Mattia este acum unul dintre cei 111 noi grădinari de artă din Piemont.

„Dacă îți place să stai în aer liber, ești răsplătit pentru tot”

Pentru mulți dintre tinerii de vârsta lui, grădinăritul poate părea o meserie veche, asociată în primul rând cu efortul fizic. Mattia spune însă că lucrurile stau diferit pentru cei care iubesc natura și munca în aer liber. „Mulți băieți o văd ca pe o meserie în care doar muncești din greu și nu obții nimic. Dar dacă îți place să stai în aer liber și în contact cu natura, până la urmă ești răsplătit pentru tot și nici măcar nu simți că ai muncit atât de mult. Întotdeauna iei ceva acasă cu tine – fie satisfacția, fie mândria că ai terminat un gard viu și ai reușit să îl faci perfect drept”, spune tânărul de 22 de ani.

Mattia a început să lucreze alături de tatăl său. Apoi a aflat despre cursul pentru grădinari de artă și a decis să profite de oportunitate. „Am început să lucrez cu tatăl meu în domeniul privat, iar când am aflat despre cursul pentru grădinari de artă, m-am mișcat imediat. Imediat ce a apărut concursul public pentru a intra la Reggia di Venaria, am aplicat. Am reușit să intru, iar acum mă aflu aici: acesta este al treilea an în care lucrez”, povestește Mattia.

Munca de zi cu zi îi oferă satisfacții pe care Mattia le consideră importante, mai ales pentru că rezultatele nu sunt întotdeauna vizibile imediat.

„La nivel personal ești răsplătit sută la sută, dacă nu chiar mai mult. De fiecare dată când termini o lucrare ești mulțumit, atât pentru că vizitatorii îți spun «ce grădină frumoasă», cât și pentru că, de multe ori, rezultatele se văd abia după ani. Pentru mine este un lucru fantastic: o intervenție care astăzi nu pare perfectă poate deveni, peste doi ani, cel mai frumos lucru din toată Italia”, explică el.

„Cei mai în vârstă sunt extraordinari”

Îngrijirea grădinilor unei reședințe istorice este diferită de munca în grădinile private ale clienților, spune Mattia. „Da. În domeniul privat trebuia să fii complet la dispoziția clientului. Aici ești la dispoziția reședinței, adică a grădinii, și este diferit. Apoi contează foarte mult și echipa: nu mi s-a întâmplat niciodată să ajung la muncă gândindu-mă ‘ce plictiseală’ – ajung mereu bucuros, pentru că lucrez cu oameni cu care mă înțeleg bine, cu zâmbetul pe buze”, spune tânărul.

Mattia este unul dintre puținii tineri dintr-un domeniu în care majoritatea colegilor au mult mai multă experiență. Relația cu aceștia a fost însă una foarte bună încă din prima zi.

„Cei mai în vârstă sunt extraordinari. Sunt oameni care, încă din prima zi, dacă încercai să propui ceva, îți spuneau `bine, hai să încercăm’. Îți explică totul, încearcă să te facă să înțelegi de ce se face într-un fel și nu în altul. M-a surprins modul în care predau în timp ce lucrează”, a mai spus Mattia Oddenino.

Italia se confruntă cu un adevărat exod al tinerelor talente: între 2011 și 2024, 630.000 de tineri au emigrat, iar migrația netă a ajuns la -441.000, potrivit raportului CNEL (Consiliul Național al Economiei și Muncii) privind atractivitatea Italiei pentru tinerii din țările avansate.

Cele mai frecvente destinații pentru tinerii italieni care părăsesc țara sunt: Regatul Unit – 26,5%, Germania – 21,2%, Elveția – 13% , Franța – 10,9% și Spania – 8,2%.

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