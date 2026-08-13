Într-o postare pe Facebook, premierul a subliniat că în prezent aproximativ 4.500 de proiecte sunt încă nerecepționate, deși termenul-limită, 31 august 2026, se apropie rapid.

„Am avut în această dimineață, împreună cu miniștrii de resort, o teleconferință cu prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din țară responsabili de recepția proiectelor de investiții. În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp”, a declarat Bolojan, potrivit unei postări pe rețelele sociale.

Programul PNRR, care include peste 15.000 de proiecte la nivel național, acoperă investiții în diverse domenii, precum modernizarea școlilor, renovarea dispensarelor, anveloparea blocurilor și dezvoltarea infrastructurii locale. Multe dintre aceste lucrări sunt gestionate de Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale.

„Recepționarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât și notarea în cartea funciară și încărcarea, în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanțării”, a explicat premierul.

Bolojan a atras atenția că lucrările recepționate până la sfârșitul lunii august vor beneficia de finanțare din PNRR, dar cele întârziate vor atrage penalizări, afectând viitoarele alocări de fonduri europene.

„Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Le-am cerut prefecților și reprezentanților celorlalte instituții din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate în termen”, a avertizat premierul interimar.

Fondurile europene au susținut, în ultimii ani, proiecte majore de infrastructură, inclusiv construcția de autostrăzi, electrificarea căii ferate, construcția de spitale și amenajarea de spații verzi. Cu toate acestea, lipsa finalizării proiectelor la timp pune în pericol accesarea completă a acestor resurse vitale.

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