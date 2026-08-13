Actorul s-a filmat pe plajă și le-a împărtășit urmăritorilor săi din mediul online detaliul neștiut despre felul în care a urmărit marele eveniment de acum 27 de ani, pe vremea când se afla într-un cantonament.

Trucul improvizat în 1999, pe o plajă din Năvodari

Actorul își amintește perfect atmosfera din vara anului 1999, o perioadă în care era un tânăr voleibalist aflat în plină pregătire. Pe atunci, pentru a putea privi Soarele în siguranță fără echipamente speciale, el și colegii săi de echipă au fost nevoiți să apeleze la o metodă improvizată direct pe nisipul de la Năvodari.

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„În 1999, acum 27 de ani, eram în cantonament cu voleiul, la Năvodari, pe plajă. Atunci se anunța marea eclipsă totală care se vedea din România. Atunci eu cu colegii mei de la volei am găsit cioburi și le-am afumat cu chibrituri ca să fie sticla afumată, să ne putem uita la eclipsă”, a povestit Adrian Nartea pe rețelele de socializare.

Baia de eclipsă, refăcută de Adrian Nartea pe litoralul spaniol

La aproape trei decenii distanță de la acel moment din adolescență, aflat de această dată pe o plajă din Spania, Adrian Nartea a decis să păstreze tradiția și să repete gestul simbolic de atunci. Chiar în momentele în care lumina Soarelui s-a diminuat pe cer, actorul s-a filmat pe plajă, iar mai apoi a alergat direct în valurile mării.

„Astăzi, 12 august 2026, mă aflu la mare. Nu în România, undeva în Spania. După 27 de ani o să fac baie de eclipsă!”, a mărturisit Adrian Nartea chiar înainte de a intra în apă.

Bucuria de a retrăi sentimentul de acum 27 de ani a fost completată de prezența fiicelor sale, actorul arătându-se încântat că le poate oferi fetelor o amintire memorabilă.

„Și bucuria a fost nemăsurată când le vedeam pe astea mici cum se bucură și ele… sper ca amintirea acestei Eclipse să fie pentru ele ce a fost pentru mine acum 27 de ani! Ele nu știu, dar o să călătorească în viitor până la următoarea Eclipsă…”. a precizat Adrian Nartea.

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