PSD nu are încă voturile pentru învestirea unui guvern

Sorin Grindeanu a declarat joi că social-democrații nu dispun în prezent de numărul necesar de voturi pentru formarea unui guvern condus de el. Liderul social-democrat a precizat că situația nu s-a modificat față de săptămâna trecută, dar a susținut că PSD este formațiunea care se află cel mai aproape de obținerea unei majorități. „Astăzi când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic față de săptămâna trecută. Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a confirmat că vor continua negocierile cu parlamentarii pentru obținerea voturilor necesare formării unei majorități.

Grindeanu, despre varianta unui guvern tehnocrat

Întrebat în ce formă ar putea fi constituit viitorul guvern, în contextul în care premierul demis Ilie Bolojan a afirmat că ar putea vota un guvern tehnocrat, Grindeanu a spus că nu poate vorbi în numele PNL.

Liderul PSD a amintit că, în urmă cu aproximativ două luni, liberalii nu au susținut o propunere de guvern tehnocrat. „Nu pot să vorbesc în numele PNL. PNL nu a votat o propunere de guvern tehnocrat în urmă cu două luni şi ceva. A fost prima propunere, Guvernul Tomac, posibilul Guvern Tomac era un guvern tehnocrat, iar PNL a hotărât că nu îl votează, tocmai fiindcă era tehnocrat”, a afirmat Grindeanu.

El a susținut că PNL trebuie să ia decizii interne și să aibă o poziție mai clară cu privire la soluția pentru formarea unui nou guvern. „Ei trebuie să-şi ia nişte decizii interne şi nu vreau să comentez în numele PNL. E treaba lor, doar că trebuie să fie mai clari. Nu să se schimbe de la o săptămână de la alta, sau de la o nominalizare la alta, sau de la o soluţie la alta”, a spus liderul PSD. Potrivit acestuia, în ultimele luni, PNL ar fi urmărit menținerea Guvernului Bolojan în funcție, chiar și cu puteri reduse.

„Am încercat să suplinim lipsa de performanţă a premierului demis”

Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților, a declarat că parlamentarii PSD au participat la sesiunile extraordinare ale Parlamentului pentru a suplini, în opinia sa, lipsa de performanță a premierului demis Ilie Bolojan.

„Am încercat la Parlament – şi mai ales în această perioadă – să suplinim lipsa de performanță a premierului demis. Am stat în sesiune extraordinară în această vară, aproape toată perioada, şi am salvat, din perspectiva noastră, şi cred că lucrul acesta nu poate să fie contestat de nimeni, am salvat miliarde de euro din PNRR”, a declarat Grindeanu.

El a anunțat că parlamentarii vor continua să lucreze și în săptămânile următoare, până la începerea sesiunii ordinare, în funcție de deciziile care ar putea fi luate de Curtea Constituțională a României și de eventualele proiecte legislative transmise Parlamentului.

Grindeanu a precizat că, în cazul unor decizii ale CCR care ar presupune retrimiterea unor acte normative în Parlament, nu va ezita să convoace Legislativul pentru ca acestea să fie adoptate din nou și să fie îndeplinite jaloanele din PNRR.

Grindeanu acuză Guvernul Bolojan de „un eşec epic”

La aproximativ 100 de zile de la demiterea oficială a Guvernului condus de Ilie Bolojan, liderul PSD a prezentat o serie de date economice despre care susține că ar demonstra un „eșec epic” al Executivului.

„Economia României a scăzut în primul trimestru al anului faţă de acelaşi trimestru al anului 2025 cu 1,1%. Este al treilea trimestru consecutiv de stagnare sau cădere sub comanda cârmaciului Ilie Bolojan”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a comparat evoluția economiei României cu cea a unor state din regiune, menționând că Polonia a înregistrat o creștere de 3,5%, Bulgaria de 3,1%, Cehia de 2,2%, iar Ungaria de 1,7%.

Președintele PSD a mai susținut că producția industrială din România a înregistrat a cincea lună consecutivă de scădere, ceea ce ar plasa țara pe locul al doilea în clasamentul negativ al Uniunii Europene.

În ceea ce privește investițiile străine, Grindeanu a invocat date ale Institutului Național de Statistică și a afirmat că acestea au scăzut de la 2,9 miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025 la 2,1 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2026.

Liderul PSD a mai spus că România se află în a 11-a lună consecutivă de scădere a consumului.

În același context, Sorin Grindeanu a comparat nivelul împrumuturilor realizate în timpul Guvernului Ciolacu cu cel estimat pentru Guvernul Bolojan. Potrivit liderului PSD, în 2024, Guvernul Ciolacu s-a împrumutat cu 252 de miliarde de lei, în timp ce în 2026, Guvernul Bolojan se va împrumuta cu 275 de miliarde de lei. „E o diferenţă de 23 de miliarde de lei, care înseamnă peste patru miliarde de euro în plus. Cam acesta este bilanţul pe care voiam să-l prezint. Nu am văzut nicio reformă, nu am văzut dezvoltare, nu am văzut eficienţă, am văzut în toată această perioadă contracţie economică, am văzut sărăcie şi am văzut trai pe datorie”, a declarat Grindeanu.

PSD, pregătit să facă parte dintr-o soluție

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD și el personal vor continua să depună eforturi pentru ca România să nu intre într-o situație și mai dificilă, în contextul crizei politice.

„Dar vreau să fiu foarte, foarte clar: începând cu sesiunea ordinară a Parlamentului, la 1 septembrie, eu cred că e clar pentru toată lumea că avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a susținut că PSD este pregătit să își asume un rol în formarea unei soluții politice și a cerut încheierea perioadei în care Guvernul Bolojan ar rămâne la Palatul Victoria cu puteri reduse.

„Eşecul economic şi social al Guvernului Bolojan trebuie stopat, iar PSD este pregătit să-şi asume pe deplin a fi parte a unei soluţii”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum mai bine de două luni, iar de atunci, România nu are un Guvern plin

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac, premier tehnocrat. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Tomac și Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR, pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin”, adică promite ceva, dar își schimbă repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, după discuțiile fără rezultat de la Cotroceni cu liderii partidelor, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul proeuropean, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Ultima rundă de negocieri la Cotroceni a fost pe 13 iulie, dar din nou fără rezultat.

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